PTC nacional referenda apoio à pré-candidatura de Ronaldo Caiado ao governo

Em reunião da executiva nacional do Partido Trabalhista Cristão (PTC), nesta quarta-feira (07/03), o partido referendou sua decisão em apoiar a pré-candidatura do senador Ronaldo Caiado (Democratas-GO) ao governo de Goiás.

O senador foi à convite dos dirigentes ao encontro em Brasília e ouviu de lideranças que a decisão se deu após o sentimento dos correligionários goianos de que o estado anseia por uma mudança política e que Caiado possui as credenciais para liderar esse processo. O presidente nacional da legenda, Daniel Tourinho, ressaltou o consenso durante o processo.

“Esse apoio atende principalmente a um anseio latente do eleitorado de Goiás por mudança. E o senador representa essa mudança. Por isso o apoio do PTC de Goiás pelo presidente estadual Fernando Meirelles com a aprovação total da executiva do partido”, garantiu Tourinho.

Já o presidente do PTC goiano, Fernando Meirelles, explicou que a decisão de apoiar o nome do senador foi confirmada após ouvir filiados de todos as regiões do estado que enxergam em Caiado a principal referência política para as eleições de 2018.

“O PTC lançou 686 candidatos a vereadores em Goiás em 2016. E essa força política é que está convencida de que o nome de Caiado é o melhor para o estado. E nós, como respeitamos muito as opiniões das nossas lideranças, estamos indo de conjunto pelo clamor do estado. O estado hoje fala de mudança, está sendo passado a limpo e o nome do PTC para liderar esse processo é Ronaldo Caiado.

Caiado agradeceu o apoio do partido que passa a integrar a união das oposições em uma aliança para mudar Goiás. “Quero agradecer a todas as lideranças do PTC. Tive a oportunidade de participar da reunião da executiva nacional e receber esse apoio de amigos de longa data que se juntam a nós nessa aliança para mudar Goiás”, agradeceu Caiado.