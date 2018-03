CREDEQ oferece curso para pacientes em Aparecida de Goiânia

Nas próximas duas semanas os pacientes internados do Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy), da SES – Governo de Goiás, estará ministrando um curso sobre cultivo de horta. A iniciativa, além de habilitar o participante a utilizar economicamente o conhecimento, também faz parte do programa terapêutico da unidade de saúde, com duração de oito horas e com aulas teóricas e práticas.

A certificação acontecerá no próximo dia 19, com evento no anfiteatro da Musicoterapia no Núcleo Masculino 1. Os pacientes estão divididos em cinco turmas, sendo quatro masculinas e uma feminina.

O curso está sendo ministrado pelo engenheiro agrônomo da EMATER (Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária), Antônio Ribeiro, que ressalta o caráter, também, profissionalizante. “O curso é importante para dar motivação aos pacientes, mostrar que eles conseguem se reerguer, além de ajudar na inserção no mercado de trabalho”.

Na formação estão sendo ensinadas técnicas de plantio de hortaliças, plantas ornamentais e medicinais, assim como a elaboração de canteiros, escolha dos locais para a plantação, conhecimento de pragas e doenças. Ao final do curso todos os participantes receberão certificado com validação profissional. A terapeuta ocupacional Sebastiana Inês, responsável pelo acompanhamento da primeira turma, que tem 20 pacientes matriculados, explica que o curso não é obrigatório.

Para o paciente Xavier… (nome fictício), o curso está sendo produtivo, além de lhe dar mais segurança para enfrentar o cotidiano depois que receber alta da unidade. Xavier… diz ainda que está ansioso para colocar em pratica os conhecimentos adquiridos. “Todo aprendizado é importante e vou me empenhar para levar o curso para a vida. Antônio… (nome fictício), outro paciente, garante que o curso está lhe auxiliando a controlar o lado emocional.

Contato – Carla Monteiro (62) 9.9363.7665 / (62) 3952-5515

Serviço

Dia: Entre os dias 5 e 16 de Março de 2018

Horário: Entre 9 e 11 horas

Local: Salas de Terapia Ocupacionais dos 3 Núcleos, considerando o cronograma, na sede do CREDEQ – Prof. Jamil Issy, localizada Avenida Tanner de Melo, Qd.- Gleba 02, Lt.- Parte 02, Bairro Fazenda Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia (74.993-551) – Depois do Parque Industrial.