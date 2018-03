Presidente da Assembleia diz que Casa está liberada para receber manifestantes e movimentos sociais

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado José Vitti (PSDB), afirmou no início da noite desta quarta-feira, 07, que a Casa está liberada para receber manifestantes de movimentos sociais. Vitti atendeu no gabinete da presidência um grupo de mulheres que protestam na Assembleia desde a manhã de hoje juntamente com o ex-deputado Mauro Rubem.

“Não é a primeira vez que ocupam a Casa e nem será a última, mas já há determinação para que possam estar dormindo aqui aqueles que não têm barraca, que possam ser servidos de água e têm o banheiro à disposição”, disse.

O presidente reforçou que a Alego está fazendo uma interlocução dos manifestantes com o Governo e afirmou que as reivindicações apresentadas por eles são justas, mas esclareceu que precisam ser acertadas com o Governo.