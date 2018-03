 “Feirão Primeiro Apê” termina neste sábado

O setor imobiliário está otimista em 2018, o cenário promete ser de recuperação. Segundo estimativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o crescimento na quantidade de lançamentos e nas vendas de imóveis residenciais no Brasil pode chegar a 10%. Em Goiás, essa perspectiva deve ser ainda maior se analisarmos os números de 2017. Conforme a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) o setor cresceu 18% no ano passado, na comparação com 2016, um patamar muito acima do nacional, que ficou em 5,2%.

E é esse bom momento do setor imobiliário que embala as vendas do primeiro feirão de imóveis do ano para a Grande Goiânia. O “Feirão Primeiro Apê” da MRV Engenharia, realizado até o dia 11 de março, no 1º piso do Buriti Shopping. São ofertados mais de 2.000 apartamentos e entre as facilidades estão parcelamento da entrada em até 60 vezes e despesas com registro e ITBI grátis. Todos os imóveis se enquadram no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). No local haverá uma equipe para fazer análise de crédito na hora, para que o cliente possa personalizar o seu plano. Serão oferecidas unidades habitacionais com valor a partir de R$ 128 mil, metragens entre 41,78 m² e 48,03 m², divididas em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e uma vaga de garagem, localizadas em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Os condomínios da MRV também possuem ampla área de lazer com piscina, playground, churrasqueira, salão de festa e jogos.

Para o Gestor de comercial da MRV em Goiás, Fernando Salomão, a melhora dos índices econômicos, em especial a histórica taxa de juros a 6,75% ano e a expectativa de uma inflação baixo dos 4% em 2018, elevam não só a confiança das empresas do setor imobiliário, mas também do consumidor final. “Nesse cenário de juro baixo e inflação controlada, a pessoa consegue se planejar para um financiamento da casa própria”, avaliar o Gestor.

Líder nacional no segmento de imóveis econômicos, a MRV Engenharia parece não ter sentido os efeitos da desaceleração que atingiu o setor imobiliário nos últimos anos. Aliás, em Goiás a empresa registou um crescimento de mais de 200% nas vendas somente nos primeiros seis meses do ano passado, na comparação com o mesmo período em 2016. “Só na grande Goiânia, durante o ano de 2017, foram mais de duas mil unidades que colocamos à disposição, deste total 70% foram comercializadas”, relata, Fernando Salomão.

Serviço

Feirão Primeiro Apê

Data: 2 a 11 de março

Local: Buriti Shopping

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h / Domingo: 12h às 20h