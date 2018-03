Fim de semana com tributo à banda O Rappa 

O público do Lowbrow Lab Arte & Boteco poderá conferir, neste sábado (10), um show da banda Muamba, que fará um tributo à banda O Rappa. Com quatro anos de existência, a Muamba é formada atualmente por Guto Borges, nos vocais e no violão, Brunno Prudente, no contrabaixo, e George Augusto, na bateria e nos vocais.

Guto Borges explica que a Muamba decidiu homenagear O Rappa porque, segundo ele, essa é uma banda que trouxe inovações para o cenário musical brasileiro e foi reconhecida nacionalmente, antes de encerrar suas atividades no ano passado.

Em seus shows, a Muamba costuma apresentar algumas canções autorais e fazer covers de músicas de outros cantores e bandas de reggae, música brasileira e rock. O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre às 19 horas e está localizado na Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia.

Serviço

Tributo a O Rappa com banda Muamba

Data: 10/03 (sábado)

Horário de abertura da casa: 19h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684 – Setor Sul)

Reservas: (62) 3991-6175 / 98146-8386

Couvert artístico: R$ 10