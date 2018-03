Lúcia Vânia recebe honraria da Educação no Palácio do Planalto

A senadora e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, Lúcia Vânia (PSB-GO) recebeu a medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo em cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença do presidente da República, Michel Temer e do ministro da Educação, Mendonça Filho. A honraria foi criada para agraciar personalidades que tenham contribuído de maneira excepcional para o desenvolvimento da educação. Ao todo foram entregues 110 insígnias.

“Agradeço, principalmente, o reconhecimento de meu trabalho e de minha dedicação. E agradeço, sobretudo, o incentivo para seguir adiante, para insistir na luta por uma escola de qualidade para todos, para perseverar no projeto de fazer, deste Brasil, pela via da Educação, um País menos desigual”, afirmou a senadora goiana.

Desde o início do ano passo a senadora Lúcia Vânia preside a Comissão de Educação e tem pautado temas de vêm garantindo o avanço do setor no País. O acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação, discussão sobre a situação financeira dos Institutos Federais, debate sobre a erradicação do trabalho infantil e sobre a violência nas escolas brasileiras, acompanhamento da implantação da Base Nacional Comum Curricular, avaliação de desempenho do Pronatec e a discussão sobre a formação de profissionais de creches estiveram na pauta da comissão.

A reforma no Fies, que garantiu a sustentabilidade e a continuidade do programa, foi relatado pela senadora Lúcia Vânia no Senado. A parlamentar também atuou para a retomada das obras de creches em todo o País, relatou o projeto que cria a Universidade Federal de Catalão (UFCat), trabalhou para a criação da Universidade Federal de Jataí (UFJ) e destinou mais de R$ 3 milhões para os IFs de Morrinhos, Catalão e Jataí. “A homenagem me enche de orgulho, me inspira e me encoraja a renovar, mais uma vez, meu compromisso com a Educação e o futuro do País”, agradeceu.

Pacto em defesa da Educação

A senadora lembrou da importância da valorização da primeira infância. “Precisamos voltar os olhos para a Educação Infantil, retomar o programa de obras iniciado em 2014 e fazer desses pequenos cidadãos a prioridade absoluta desse País”, disse. Lúcia Vânia também chamou atenção para a necessidade de um pacto para a reestruturação da Educação Básica, valorizando a escola pública, a infraestrutura, as novas tecnologias e os professores. “Precisamos de um pacto que garanta a todas as crianças e jovens brasileiros, o acesso a uma educação pública e de qualidade”, disse.

“A pluralidade das pessoas envolvidas simboliza claramente o significado de educar”, disse o ministro Mendonça Filho durante a cerimônia. “Educar é abrir oportunidade e horizontes e fazer com que crianças e jovens tenham assegurado um futuro digno. ” O ministro da Educação lembrou, ainda, professores que vivenciaram tragédias na creche Gente Inocente, em Minas Gerais, e no Colégio Goyases, em Goiás.