PARA ELAS | Kingdom promove pré-circuito em homenagem às mulheres

O Kingdom Park Residence realiza uma homenagem bem saudável às mulheres no próximo sábado, dia 10 de março. Trata-se de um pré-treino de aquecimento com um café da manhã em comemoração ao Dia Internacional da Mulher pelos dez anos do Circuito Mulher, uma corrida de rua exclusivamente aberta ao público feminino.

O pré-treino no sábado começa a partir das 9h30 e sairá do estande de vendas do Kingdom, de onde as participantes partirão para fazer a volta no Parque Vaca Brava, retornando a seguir para o estande. Segundo Paulo Silas, diretor da Sim Engenharia uma das incorporadoras à frente do empreendimento, apoiar eventos como o Circuito Mulher 2018 que estimulam a prática de exercícios físicos vai de encontro da proposta do projeto do Kingdom, que é levar qualidade de vida em todos sentidos. “Além disso, é nossa forma de presentear as mulheres com um momento de lazer e diversão em um local que proporciona isso que é o Parque Vaca Brava. Em especial a mulher brasileira, símbolo de força e de amor, e portanto, merece todo o nosso respeito e reconhecimento”, enfatiza.

O Kingdom Park Residence é um residencial de altíssimo padrão, com apartamentos de 482,76 metros quadrados e localizado ao lado do cartão postal mais famoso da cidade, o Parque Vaca Brava. Com 52 andares, sendo 46 apartamentos, o empreendimento está sendo construído pelas empresas MA Incorporadora, J.Virgilio Imóveis e SIM Engenharia e já é referência no país em novas tecnologias de engenharia, além de ser um marco para arquitetura, uma vez que após a sua conclusão será o mais alto residencial do Centro-Oeste com 175,09 metros de altura, a partir do térreo. Segundo a Revista “Vamos” da Latam a torre está entre as cinco maiores da América Latina.

Sobre Circuito Mulher

O Circuito Mulher 2018 é promovido pelo jornal O Popular que comemora dez anos como a única corrida de rua exclusivamente feminina de Goiânia. Este ano a prova será no dia 11 de março, a partir das 07h30 com o recorde de mil mulheres inscritas. As participantes correrão em percursos de 5 ou 10 quilômetros.