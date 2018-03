Secult divulga edital para Goiânia Canto de Ouro

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 8 de março, o edital para a contratação de músicos que irão compor a 8ª edição do Canto de Ouro, um dos maiores festivais de música popular brasileira do país. O edital e a ficha de inscrição estarão disponíveis no portal da Prefeitura e no site do festival (www.cantodeouro.com.br). Os interessados podem se inscrever de 9 a 23 de março, pelo e-mail festivalgynouro2018@gmail.com , para onde devem encaminhar a ficha de inscrição e o link de vídeos de apresentações anteriores.

A seleção será feita por uma comissão nomeada pelo secretário municipal de Cultura e o resultado será divulgado no dia 2 de abril.

Nesta edição, que acontece a partir da segunda quinzena de abril, serão contratados cinco categorias de músicos. A primeira é para novos talentos, que se apresentarão solo, com até 26 vagas. A segunda é para cantores já conhecidos pela mídia, que podem ser duo, trio ou mais vozes para apresentação conjunta, somando 65 músicos. A terceira categoria serão para 35 instrumentistas que irão compor a banda, que acompanhará as apresentações dos músicos 1 e 2. A quarta categoria, com 8 vagas, também agrega músicos para compor a banda, mas que também serão responsáveis pelos arranjos das músicas das apresentações. A quinta e última categoria selecionará 13 músicos responsáveis pela unidade das apresentações, coordenação e mediação entre os demais músicos e organização do festival. Ao total serão selecionados 147 músicos.

O Goiânia Canto de Ouro tem como objetivo divulgar a MPB produzida em Goiânia, valorizando iniciativas inovadoras, linguagens tradicionais e contemporâneas. Realizado pela Prefeitura de Goiânia, o festival foi paralisado em 2013, e retomado em 2017 pela gestão do prefeito Iris Rezende, que reafirmou o seu compromisso com a Cultura.