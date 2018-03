Vila Cultural tem agenda de março com eventos para todos os públicos

Uma programação recheada de atrações gratuitas está aberta ao público neste mês de março, na Vila Cultural Cora Coralina. A agenda conta com exposições de arte, lançamentos de livros, exibição de filmes, Mercado das Coisas, exposições fotográficas, rodas de capoeira e a feira Go Vegan, dedicada especialmente aos veganos.

As atividades do espaço cultural abrem nesta sexta-feira, dia 9/3, às 20 horas, com a Exposição S.A do artista plástico Edney Antunes de Lima. A mostra fica em cartaz até dia 27/3, na sala Antônio Ponteiro.

Intitulada S/A, a exposição é mais um projeto contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). Os trabalhos desafiam a primeira vista o gosto estético, reunindo produções recentes do artista, permeadas por algumas temáticas e técnicas de cores intensas associadas a símbolos.

Edney Antunes é goiano, possui uma trajetória iniciada em meados dos anos 80, foi pioneiro na utilização das técnicas de grafite para realizar obras expostas em galeria ou na paisagem de Goiânia. Suas obras já foram expostas na Funarte de Brasília e Rio de Janeiro, além de outros espaços culturais em Goiânia.

Outro destaque da agenda da Vila Cultural é exposição Fotográfica do Arzeibajão, que será aberta no dia 15/3. A mostra é uma realização da Embaixada do Arzeibajão, e fica em cartaz em Goiânia até o dia 6 de abril.

A Vila Cultural é uma unidade da Seduce, que funciona na Rua 3, esquina com a Av. Tocantins, no Centro. O espaço estará aberto todos os dias do mês de março, incluindo os fins de semana, no horário das 9 às 17 horas.

Confira a programação completa da unidade:

Sala Antônio Poteiro

Exposição S.A – artista plástico Edney Antunes de Lima. Em cartaz de 09 de março até 27 de março

Sala do CAT

Exposição Frente e Verso – artista plástica Ivana Martins – 18 de março a 30 de março

Sala Sebastião Barbosa

Exposição O Corpo, a água e a cor – artista plástica Rose Rocha. Em cartaz de 23 de março a 26 de abril

Salão Principal

Exposição Lobo guará 33 – curadoria Meire Santos. Em cartaz de 20 de março a 02 de abril

Hall

Exposição Fotográfica do Arzeibajão. Em cartaz de 15 de março a 06 de abril.

Eventos e Exibições na Sala de Mídias

07 de março – 19 às 22 horas

Cineclube B – Filme: Machete

Sala de Mídias

08 de março – 19 às 22 horas

Cineclube Bandidas – Filme: Kill Bill

Sala de Mídias

09 de março – 19 às 22 horas

Lançamento do Livro “Mundo, Mundão”, do poeta Fábio Campos Coelho

Hall

10 de março – 15 às 22 horas

Feira Mercado das Coisas

Hall e Áreas Externas

10 de março – 19 às 22 horas

Exibição do Documentário “Eu Vi Goiânia Crescer e Brasília Nascer”

Sala de Mídias

11 de março – 15 às 22 horas

Feira Go Vegan

Hall e Áreas Externas

17 de março – 19 às 22 horas

Cineclube Fringe – Filme: Dr. Strange

Sala de Mídias

21 de março – 19 às 22 horas

Cineclube Vingador Tóxico – Filme Drink no Inferno

Sala de Mídias

28 de março – 19 às 22 horas

Cineclube De La Muerte – Sinfonia da Necrópole

Sala de Mídias

29 de março – 18 às 23 horas

I Encontro “Menina é boa, bate palma para ela…! Protagonismo Feminino na Capoeira Angola

Hall e Áreas Externas