Vitti lança livro em parceria com a UFG sobre história do Legislativo goiano

O presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti (PSDB) lançou no início da noite desta quinta-feira, 8, o livro “O Poder Legislativo em Goiás: memorias e Registros”. A obra é de autoria dos professores doutores Denise Paiva Ferreira e Francisco Itami Campos. O livro, fruto de parceria entre o Parlamento e a Universidade Federal de Goiás, busca preservar a memória do Legislativo durante o período republicano, com um capítulo especial sobre a história das deputadas estaduais na Casa do Povo.

Coincidindo com o Dia Internacional da mulher, a solenidade reuniu algumas ex-deputadas que deixaram seu legado no Poder Legislativo: Rose Cruvinel, Nelci Silva Spadoni, Denise Carvalho, Dária Alves, Onaide Santillo, Adriete Elias, Vanda Lúcia Dias de Melo, Vanusa Valadares e Betinha Tejota. O ex-deputado e ex-prefeito de Ceres, Valter Melo, também esteve presente no evento.

Vitti afirmou que a representatividade feminina no Parlamento ainda é tímida, mas há espaço para ampliação. De acordo com ele, toda a sociedade ganha em qualidade com uma maior participação das mulheres na vida política.

“Gostaria que tivéssemos mais deputadas nesta Casa. Hoje, apenas quatro dos 41 parlamentares são mulheres. Torço para que em 2019, essa realidade mude. A participação feminina no Legislativo traz mais qualidade para o trabalho parlamentar. As mulheres têm quebrados tabus e tem uma rotina de muito trabalho. Elas são o esteio de nossa sociedade”, afirmou o presidente.

José Vitti disse que o trabalho de pesquisa para compor o livro lançado fez com que um dos autores pesquisasse dados junto a familiares para obter imagens de ex-parlamentares. De acordo com ele, a atual gestão tem procurado deixar um legado valioso sobre a memória do Poder Legislativo goiano.