Em frente de serviços da Prefeitura, Daniel defende política de resultados

Ao lado do prefeito Iris Rezende, o deputado federal Daniel Vilela (MDB) defendeu nesta sexta-feira (9) uma política mais voltada para resultados e citou Iris como exemplo disto. “O que a população mais exige de nós hoje é essa política de resultados, que de fato melhore a vida das pessoas”, disse o pré-candidato a governador pelo MDB, durante abertura da Frente de Serviços da Prefeitura de Goiânia, no Setor Criméia Leste.

“Para todos nós, principalmente da nova geração de políticos, é inspirador ver o trabalho realizado pelo prefeito Iris. Ele disseminou essa forma de fazer política voltada para resultados concretos à população, de agir rápido e se antecipar a alguns problemas”, afirmou Daniel. “Iris continua sendo inspiração para muitas gerações de homens públicos”, completou.

Daniel lembrou da proximidade constante que o prefeito mantém população, em todos os momentos da administração, e não somente no período eleitoral. Além da frente de serviços, Daniel e Iris, ao lado de vereadores e deputados, percorreram diversos bairros de Goiânia vistoriando obras de reforma e construção de praças, posto de saúde e escolas. Finalizaram as atividades em um almoço na Escola Municipal Professora Dalísia Elizabeth, no Setor Goiânia 2.

“É fácil perceber que a administração municipal está tomando um ritmo cada vez mais acelerado, após enfrentar grandes dificuldades por causa de problemas financeiros”, disse Daniel Vilela. O deputado também tem atuado em Brasília para trazer recursos para Goiânia. Dentre suas ações mais recentes, está o destravamento dos recursos federais para retomar as obras do BRT, o que está previsto para ocorrer neste mês, e a busca por recursos para recuperar a Marginal Botafogo e construir um viaduto no cruzamento com a Jamel Cecílio, no Jardim Goiás.