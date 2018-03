Goiás ganhou 11 novas escolas Padrão Século XXI em 2018

A partir desta sexta-feira, 9/3, a população de Novo Gama e da Cidade Ocidental, no entorno do DF, passa a contar com duas novas escolas Padrão Século 21. Em Novo Gama foi contemplada a comunidade do Setor Montserrat e na Cidade Ocidental, a do Bairro Mansões Recreio São Mateus.

As novas unidades educacionais foram inauguradas pelo governador Marconi Perillo e pela secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira, com a presença de alunos, professores, gestores educacionais e diversas autoridades políticas da região.

Nas duas solenidades, Raquel Teixeira ressaltou a importância da comunidade receber uma escola de alto padrão arquitetônico e de excelência no ensino. “A Seduce e o Governo de Goiás se sentem orgulhosos em poder entregar hoje às nossas crianças e jovens uma escola bonita, de espaço amplo e arejado, que chega para formar com qualidade as pessoas para um mundo cada vez mais competitivo e exigente como o século 21”.

No Centro de Ensino em Período Integral (Cepi), inaugurado na Cidade Ocidental, a secretária destacou que o aluno que tem a oportunidade de estudar numa instituição desse nível é privilegiado porque fará a diferença no mundo do trabalho, além de receber uma formação diferenciada como cidadão.

Raquel anunciou ainda que para garantir a integridade do patrimônio físico e a segurança dos alunos e do corpo docente de todas as escolas estaduais do entorno do DF, a Seduce firmou convênio com uma empresa de segurança remota e eletrônica. “Começaremos esse trabalho de monitoramento já a partir da próxima semana para garantir maior tranquilidade aos nossos estudantes e educadores”, afirmou.

Já o governador Marconi Perillo lembrou que a educação pública em Goiás começou a mudar a partir de 1999, quando foi colocada em primeiro lugar por ele e a secretária Raquel Teixeira. “Passamos a tratar a área educacional como prioridade por entendermos que a educação é o instrumento democratizador de lportunidades mais eficaz que existe, pois coloca em pé de igualdade o estudante rico e o pobre”.

O governador ressaltou ainda que já foram entregues em sua gestão 91 colégios estaduais Padrão Século 21, sendo 30 deles no entorno do Distrito Federal. Segundo ele, além de beneficiar os alunos, a escola foi pensada também como espaço de convivência para as famílias aos finais de semana.

Montserrat

O Colégio Estadual Montserrat é a nona escola Padrão Século 21 inaugurada este ano na região do entorno do Distrito Federal. Agora, só em Novo Gama, são três nesse mesmo modelo: C. E. Carlos Drummond de Andrade, no Bairro Pedregal, e CPMG José de Alencar, no Setor Lunabel.

Com 3.186,30 m² de área construída, a nova escola está orçada em mais de R$ 4 milhões e atenderá inicialmente cerca de 650 alunos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e a nova modalidade do Ensino Médio – Profen – no noturno.

Segundo a diretora do colégio, Valéria Aurora, a concretização da obra é a realização de um sonho antigo dos moradores da região e por isso a procura por vagas é crescente, tendo já registradas mais de 600 pedidos de pré-matrícula.

Ana Carolina Ribeiro, 18 anos, chegou do Maranhão no mês passado. Ela mora no Bairro Boa Vista I, há cinco minutos da nova unidade educacional, e conta que ficou encantada quando viu a escola “linda” que iria estudar tão perto de casa. Ela fez sua matrícula no colégio no 3° ano do Ensino Médio. “Quero fazer Faculdade de Direito e sei que aqui, nesse lugar tão bonito, vou ter ainda mais motivação para estudar”.

Mesma opinião tem Janiely Aparecida Ribeiro, 13 anos, irmã de Ana Carolina e que também se matriculou no colégio, só que no 8° ano do Fundamental. A menina diz que”amou” a instituição logo de cara e ficou ainda mais feliz em saber que tinha vaga para ela. “Essa escola é muito mais bonita do que a que eu estudava. Não dá vontade nem de ir embora”, diz olhando para os lados e admirando a construção.

Cidade Ocidental

No Bairro Mansões de Recreio São Mateus, na Cidade Ocidental, foi inaugurado o Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) São Mateus que, em breve, receberá o nome da professora Maria de Jesus Alves em homenagem à uma das educadoras mais queridas e respeitadas do município.

O Cepi tem área construída de 3.009,03 m2 e custou ao Governo de Goiás R$ 4,1 milhões. A escola atenderá turmas de Ensino Fundamental II em tempo integral. As aulas tiveram início no dia 5 de março deste ano com cerca de 250 alunos oriundos de escolas municipais e da própria rede estadual.

Maria Fernanda, mãe de Arielly Fernanda e Matheus Augusto, foi conhecer as instalações da escola onde pretende matricular seus dois filhos, de 12 e 13 anos respectivamente. “Aqui eu tenho certeza de que eles serão muito bem educados. Sempre sonhei em vê-los estudar num colégio de tempo integral e agora estou realizando esse sonho. Estou feliz demais”.

No município de Cidade Ocidental funcionam hoje cinco escolas estaduais, sendo duas delas Padrão Século 21: C. E. Dom Bosco, inaugurado em janeiro deste ano, e agora o Cepi São Mateus.

Ritmo acelerado

Os investimentos do governo estadual na melhoria da qualidade do ensino nos municípios do Entorno do DF continuam em ritmo acelerado. Além das duas unidades inauguradas nesta sexta-feira, 9/3, ainda este mês serão entregues novas escolas em Luziânia. Outras 17 instituições já se encontram em processo de licitação, dentro da meta de alcançar 67 unidades desse modelo arquitetônico inovador.

Novas escolas no entorno

Além de Novo Gama, os municípios que ganharam novas escolas Padrão Século 21 este ano foram Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Formosa (três unidades), Planaltina e Cristalina (duas unidades).

Verba para reforma

Na última terça-feira, 6/3, durante o evento Educação Inovadora, no Ginásio Goiânia Arena, o Governo de Goiás e a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte assinou a liberação de R$ 48 milhões que serão destinados à reforma de 450 escolas da rede pública estadual.

O valor já foi encaminhado às escolas e deve ser utilizado para reforma em geral, variando de acordo com a necessidade de cada prédio. Foram contemplados 22 municípios goianos: Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Cidade Ocidental, Formosa, Goianésia, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Novo Gama, Planaltina, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Senador Canedo, Trindade e Valparaíso de Goiás.

Escolas Padrão Século 21 inauguradas em 2018

– C. E. Bairro Cruzeiro do Sul (Valparaíso) – Parque São Bernardo. 500 alunos de Ensino Médio em tempo integral. (Dia 24/1/2018)

– CPMG Jardim Dom Bosco (Cidade Ocidental) – Colégio da Polícia Militar de Goiás. Oferta Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. (Dia 24/1/2018)

– C. E. Engenheiro Paulo César Vaz de Melo (Santo Antônio do Descoberto) – Parque Estrela D’Alva 16. São cerca de mil alunos do Ensino Fundamental 1 e 2. O prédio foi cedido pelo Governo de Goiás ao município. Área total: 2.958,55 m². Valor: R$ 4.206.598,26. (Dia 30/1/2018)

– Cepi Professora Isabel Christina de Souza Ortiz (Formosa) – Parque Lago. Tem 480 alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). (Dia 7/2/2018)

– Cepi Helena Nasser (Formosa) – Parque da Colina. Atende 420 alunos do Ensino Médio. (Dia 20/2/2018)

– C. E. Doutor Dirceu Ferreira de Araújo – (Planaltina de Goiás). São 420 alunos do Ensino Médio em tempo integral. (Dia 20/2/2018)

– Colégio Estadual Campos Lindos (Formosa). Loteamento Mansões Marajó – distrito de Campos Lindos. (22/2/18)

– Colégio Estadual Adelvina Flores Ribeiro (Cristalina). Bairro Rio de Janeiro, em Cristalina. (22/2/18)

– C. E. Distrito de Santa Rosa (Formosa). Distrito de Santa Rosa. (06/03/18)

– C. E. Montserrat (Novo Gama) – Setor Montserrat. (09/03/18)

– Cepi São Mateus (Cidade Ocidental) – Bairro Mansões de Recreio São Mateus. (09/03/18)

Grandes reformas entregues

– C. E. Padre Nestor Maranhão Arzola (Buriti Alegre) – Valor R$ 1,5 milhão. (6/2/2018)

– Colégio Estadual Dr. Pedro Ludovico Teixeira (Doverlândia) – Dezembro de 2017.

– Ampliação do Centro Educacional Modelo e Colégio Estadual Planaltina. As obras custaram R$ 282 mil. (20/2/2018)