Teatrinho e pinturas infantis neste domingo

O público do Shopping Cerrado poderá conferir neste domingo (4), a partir das 15 horas, contação de história inspirada no musical infantil “Os Saltimbancos”. A apresentação será realizada pelo grupo Teatro Destinatário, no térreo, em frente às Lojas Americanas, com entrada gratuita.

O enredo traz um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata que decidem fugir para virar artistas na cidade. Os quatro descobrem, por meio da música, a força de suas patas, dentes, bico e unhas e, unidos, enfrentam seus antigos donos e conquistam um lar para viverem juntos.

Após a contação, serão distribuídas senhas para o camarim de pinturas infantis J’Hannder Makes. As maquiagens artísticas incluem desenhos de super-heróis, heroínas, borboletas, fadas, animais, flores, dentre outros.

As atividades integram a programação do Teatrinho Cerrado, que acontece no centro de compras todos os domingos. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.