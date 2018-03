Chuvas causam danos em Ceres e Rialma

Neste domingo (11), a senadora Lúcia Vânia esteve em Ceres e Rialma para avaliar os efeitos das fortes chuvas da última quinta-feira (08). Em Ceres, segundo levantamento parcial da prefeitura, mais de quarenta famílias tiveram seus imóveis prejudicados, casas ficaram alagadas e estabelecimentos comerciais ficaram danificados. De acordo com o prefeito Rafaell Melo, em apenas cinco horas choveu mais que o dobro do esperado para todo o mês de março. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, também estiveram no município.

Vizinha a Ceres, Rialma também sofreu com danos causados pela chuva. A senadora Lúcia Vânia percorreu a cidade com o prefeito e representantes do Corpo de Bombeiros. O asfalto da cidade ficou fortemente comprometido e o Córrego da Cerâmica apresentou erosões que acarretaram o bloqueio da pista.

Em Ceres, o nível do rio subiu acima do normal e a correnteza levou casas, pontes e abriu crateras na cidade. O lago do município transbordou e cinco casas foram interditadas. Na zona rural, até agora a notícia é de que duas pontes também foram danificadas e as estradas vicinais estão em situação crítica. Em contato com a Defesa Civil, logo após o ocorrido, a senadora goiana solicitou envio de apoio técnico ao local para dimensionar a situação das famílias atingidas pelo episódio. Apesar de todo o estrago, não houve nenhuma vítima.

Uma das medidas que precisam ser tomadas, segundo a prefeitura, é a canalização do córrego Água Limpa. A prioridade também é conseguir moradia para a população que ficou sem casa. A senadora esteve em casas que foram destruídas e acompanhou in loco as necessidades da população. “Vamos juntar as forças para fazer o melhor para o município. A situação é grave e eu estou aqui para dar todo o suporte para fazer as medidas emergenciais”, disse a parlamentar goiana. A Defesa Civil Nacional trabalhará ao lado da Defesa Civil Municipal para garantir as intervenções necessárias, informou o ministro Helder Barbalho.

Logo após a visita em Ceres, Lúcia Vânia esteve em Rialma e acompanhou, ao lado do prefeito Fred Vidigal, as partes críticas dos município. A parlamentar goiana também visitou residências que foram prejudicas pela chuva e acompanhou o cadastramento pelo Corpo de Bombeiros.

A expectativa é de que seja decretado estado de emergência na região pelos próximos dias. Recentemente, a senadora acompanhou o processo para decretação de estado de emergência do município de Flores de Goiás.