Editorial | A gente se vê

Foi um dia de coração acelerado. A final do Goiás na Ponta do Lápis é sempre marcante. É o final de processo que cansa o corpo e acorda a alma. É o início de outro processo que agita geral na Tribuna, porque é o começo do concurso seguinte, o próximo, o novo, o que sempre buscamos transformar no melhor de todos, por entender que, se algo está bom, é porque pode ser melhorado. Este o desafio, esta a missão.

Na presença dos premiados, comemoramos as vitórias de muitos. Não só dos que venceram os certames regionais. De todos que decidiram escrever e concorrer. Que foram à luta, em busca de algo que inspirou, motivou, estimulou. São vencedores em seus sonhos, e são vitórias dos sonhos de pais, irmãos, amigos. Pequenas grandes vitórias que resultam na maior vitória de todas: viver.

Registramos nas últimas edições tanto os nomes dos ganhadores quanto os daqueles que, aqui no jornal, se empenharam para fazer tudo correr bem. Hoje é momento para falar dos fotógrafos. Do Randes Nunes e do Giovanne Tavares. A mágica da fotografia não morre nunca, e uma prova disso está exatamente na busca dos participantes por um click. E eles responderam ao chamado do jornal, e de cada um que buscou um registro.

Randes, em especial, conhece bem a Tribuna e os concursos. Impressionante como ele mantém sempre, no seu cansativo trabalho, o sorriso espontâneo e pleno que busca naqueles que fotografa. Faz o que gosta. Faz com o gosto de quem sabe o tamanho do coração que explode no peito de quem é um apaixonado pelo Goiás na Ponta do Lápis.

Este ano tem mais. Tem mais concurso. Tem mais Tribuna. Tem mais dedicação e amor ao jornalismo e à Educação. Sebastião Barbosa, diretor-presidente do jornal, não é de sonhar pouco, muito menos de desistir. O que vemos realizado nada mais é do que aquilo que salta aos olhos: a sua emoção. Emoção de fazer e de ser a diferença em dias tão difíceis de serem vividos.

Então… Alunos, preparem a sua redação. Coordenadores, diretores, professores, estudantes, pais, irmãos, preparem o coração. A gente se encontra pelo interior. E aqui, toda semana. E no site, todos os dias. 2018 está só começando. Seja sempre muito bem vindo. Obrigado por nos inspirar tanto.

Vassil Oliveira, editor