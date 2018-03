Marconi: “Temos uma história de compromisso com o nosso Estado em cada canto”

O governador Marconi Perillo se reuniu com lideranças políticas e beneficiários dos programas Renda Cidadã e Jovem Cidadão da cidade de Varjão na tarde de hoje. O encontro, que foi marcado por manifestações de agradecimento pela implementação do benefício social, também resultou na assinatura para liberação em breve das primeiras parcelas de recursos do programa Goiás na Frente. A cidade vai receber R$ 1 milhão pelo programa.

Marconi, que fez um balanço dos programas sociais criados em seus governos, frisou que o Goiás na Frente foi criado pensando nos moradores de cada cidade goiana. “Foi pensando nas pessoas que precisam muito de infraestrutura. Pensei nos prefeitos que enfrentavam as crises sozinhos. ‘Se os prefeitos não forem ajudados, não vão conseguir cumprir suas promessas, e quem vai sofrer é a população’, pensava”, contou.

Destacou que desde o dia 15 de janeiro já realizou 180 visitas ao interior, levando obras ou inaugurando obras. “Temos uma história de compromisso com o nosso Estado em cada canto. Não tenho sábado e nem domingo para descansar. O trabalho é todo dia”, ressaltou, agradecendo, em seguida, pelo carinho com que foi recebido, com a banda de fanfarra da cidade.

O prefeito de Varjão, Valdivino Martins da Silva, o Divinico, elogiou o aprimoramento do Renda Cidadã. “O Renda Cidadã é um programa que tem melhorado a cada ano. Na nossa cidade temos muitas pessoas carentes que são ajudadas por esse programa tão importante”, pontuou. Divinico também agradeceu a Marconi por todo o apoio que a cidade mereceu em suas gestões, e pelo encaminhamento do processo de repasse do recurso proveniente do programa Goiás na Frente. O plano, conforme explicou, é investir em recapeamento asfáltico e na construção do Centro de Convivência do Idoso. “O senhor está terminando a missão do seu quarto mandato, deixando seu dever cumprido, deixando os municípios assistidos”, observou.

Beneficiária do programa Jovem Cidadão, Isadora Pinheiro reconheceu a importância do programa e registrou agradecimentos a Marconi. “É meu primeiro trabalho. Esse projeto nos ajuda a ter o primeiro emprego, a aprender as regras do mercado, a ter disciplina. Sou muito grata ao governador Marconi por me dar essa oportunidade”, disse.

Acompanharam o governador o presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM), Paulo Sérgio; deputados estatuais Virmondes Cruvinel, Eliane Pinheiro e Marlúcio Pereira; deputados federais Marcos Abrão e Flávia Morais; secretário de articulação política Sérgio Cardoso, vereadores do município e prefeitos da região.