Prefeito de Itumbiara elogia parceria de Daniel Vilela e Gustavo Mendanha 

Durante o programa Prefeitura em Ação, em Aparecida de Goiânia, o prefeito de Itumbiara, Zé Antônio (PTB), elogiou a parceria do prefeito Gustavo Mendanha e do deputado federal Daniel Vilela para alavancar o desenvolvimento do município. Zé Antônio, o vice-prefeito Gugu Nader e auxiliares da administração municipal foram neste sábado (10) a Aparecida conhecer o modelo de frente de serviços nos bairros para implantar um programa semelhante em Itumbiara.

“É preciso reconhecer a liderança de Daniel Vilela, seja como deputado, presidente do MDB em Goiás e também como pré-candidato a governador. Desejo que Deus conduza seus caminhos da melhor forma possível”, afirmou Zé Antônio. “A classe política de bom caráter precisa ser reconhecida como uma ferramenta do bem e a favor das pessoas. Viemos aqui não só pelo nosso relacionamento político, mas sobretudo pelo bom relacionamento administrativo que temos. Aparecida de Goiânia dá hoje ótimas referências ao restante do Estado no que diz respeito a gestão pública”, ressaltou o prefeito de Itumbiara.

Daniel Vilela afirmou que Zé Antônio representa bem o momento de renovação política que vive Goiás e citou o desempenho que ele tem alcançado na prefeitura de Itumbiara. “É uma satisfação contar com a presença aqui em Aparecida de uma liderança política tão jovem e tão conceituada. Zé Antônio já havia sido um deputado de destaque na Assembleia e agora comprova que também é um gestor de mão cheia, o que pude conferir nas últimas visitas que fiz ao município”

O prefeito Gustavo Mendanha agradeceu a presença do colega e disse que em breve vai também a Itumbiara retribuir a visita e conhecer os programas da gestão. O grupo passou a manhã toda visitando os estandes, instalados no bairro Cidade Vera Cruz 2, e conhecendo os serviços oferecidos pela prefeitura. Ao todo, segundo a administração municipal, foram realizados neste final de semana cerca de 10 mil atendimentos nos mais de 130 serviços disponibilizados nas áreas de Saúde, Educação, Trabalho, Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, Esporte, Assistência Social e outros.