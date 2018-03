Saúde mental: Instituto pede ajuda para ampliar clínica social

Daniela Martins

Há mais de 20 anos, o Instituto Olhos da Alma Sã desenvolve um trabalho voltado à comunidade carente na área da saúde mental. Organização não governamental, sem fins econômicos, o Instituto oferece atendimentos psiquiátricos e de psicologia clínica, com grupos de apoio e também o programa de atendimento social.

Com crise econômica acirrada nesses últimos anos, a sociedade experimenta um aumento no número de pessoas com depressão, transtornos de pânico, ansiedade e bipolaridade. Patologias que, em situações extremas, levam ao suicídio. São muitos os casos de suicídio de crianças e jovens, e poucos os profissionais qualificados assim como entidades aptas para lidar com esta realidade.

Imbuída no sentimento de responsabilidade social, a equipe do Instituto quer ampliar o trabalho direcionado às pessoas carentes. Para tanto, é preciso ampliar as instalações físicas de sua clínica social. E é aqui que você entra!

O Instituto Olhos da Alma São está aceitando doações destinadas à obra de ampliação física para tornar possível a ampliação de sua capacidade de atendimento às pessoas que não têm condições de pagar nem acesso ao tratamento na rede pública.

O Instituto trabalha hoje com uma alta demanda reprimida. “Precisamos conter o avanço desta epidemia de tentativas de suicídio que hoje assola nossas crianças e jovens. São muitos os casos de adolescentes que tentam por fim à sua própria vida, gerando um impacto severo em suas famílias e comunidade”, ressalta Jorge Antônio Monteiro de Lima, o diretor do Olhos da Alma Sã. Jorge é analista, pesquisador em saúde mental, psicólogo clínico e mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Goiás.

Ajude o Instituto Olhos da Alma Sã a ajudar mais pessoas. Todo tipo de doação é bem vinda: dinheiro, roupas, mão de obra, alimentos não perecíveis etc.

Contato pelo whatsapp: (62) 991875157.

Conheça o Instituto Olhos da Alma Sã, visite sua página no Facebook

Jorge Monteiro também é colaborador da Tribuna do Planalto, confira um de seus artigos: Janeiro Branco – Reflexões sobre a saúde mental