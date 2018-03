Artistas visuais Job Bento e Pato inauguram exposição

Será inaugurada, nesta quarta-feira (14), a exposição “Paisagem de Rua – Pinturas”, dos artistas visuais Job Bento e Pato. A abertura da mostra será realizada às 19 horas, com entrada gratuita, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, em Goiânia. A exposição reúne obras individuais dos dois artistas e traz texturas, cores e personagens variados.

A mostra ficará em cartaz até o dia 06 de maio, e apresenta o orgânico, a diversidade, o concreto e a fantasia. A curadoria é de Roan Andrade, um dos proprietários da casa. Job Bento preparou para a mostra 16 obras, todas inéditas, feitas com diversos materiais e tipos de suporte. Entre as técnicas utilizadas estão pinturas acrílica, aquarela e com spray, que foram aplicadas em papel, tela e até em mobiliário.

“Procuro transcrever com cores, formas orgânicas e inserção de elementos lúdicos a minha visão de mundo em paralelo às referências que trago desde a minha infância”, define Job Bento. O artista visual explica que pretende proporcionar para o público uma experiência em diferentes escalas com as cores, as formas e as texturas, expressas em obras que trazem um pouco de cada processo que ele vem trabalhando.

Já Pato levará sete quadros, que evidenciam a beleza e a força das mulheres, em especial das mulheres negras. Será a primeira vez que essa composição de obras ficará exposta para o público, a qual ele define como “crua e forte”. O artista visual afirma se inspirar na música, na realidade e nos sentimentos para desenvolver seus trabalhos.

“A obra ‘Fortress’ é inspirada em uma música do Queens of the Stone Age, com o mesmo nome, e fala sobre força e coragem”, exemplifica. Para fazer suas obras, Pato utilizou técnicas mistas, utilizando desde pintura acrílica e caneta Posca em papel canson, enquadrado em paspatur de vidro até caixa de madeira crua.

Atração musical

O Lowbrow Lab Arte & Boteco também terá o evento “Criola” na quarta-feira, com o DJ Daniel de Mello, que fará um show de Black Music. Ele tocará canções de nomes como Marvin Gaye, Otis Redding, J Dilla, Miguel de Deus, Tim Maia, Funk Como Le Gusta e Jimmy Smith.

Serviço

Abertura da exposição “Paisagem de Rua – Pinturas”, de Job Bento e Pato + “Criola” com DJ Daniel de Mello

Data: 14/03 (quarta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684 – Setor Sul)

Reservas: (62) 3991-6175 / 98146-8386

Couvert artístico: R$ 6 (entrada gratuita para quem for conferir apenas a exposição)