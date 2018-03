Esportes aquáticos no Clube do Povo tiram crianças e adultos do sedentarismo

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), em parceria com a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer ( Agetul), oferece sete modalidades esportivas no Clube do Povo, localizado no Setor Finsocial. Dentre as atividades, estão a hidroginástica, ginástica localizada e natação, para adultos, e futebol, capoeira, natação e arte circense, para crianças.

Os destaques ficam por conta da hidroginástica entre os adultos e a iniciação esportiva em natação para as crianças. Só no turno matutino, comandado pelo professor Guilherme Gomes de Oliveira, são cerca de 65 crianças nas piscinas do clube. Entre os adultos, o número é ainda maior: cerca de 80 pessoas na água em cada aula de hidroginástica.

Para o professor, que está há seis anos ministrando aulas no clube, a iniciação esportiva é fator importante para a vida das crianças. “A natação é uma forma de a criança se manter viva em seu próprio lazer, uma das grandes causas de mortes de crianças é por afogamento. Além disso tem a iniciação no esporte, onde a criança aprende a ter uma vida mais ativa e a não cair no sedentarismo”, contou.

Edimar José de Paula, de 54 anos, colocou a filha nas aulas de natação há dois anos e conta que a criança conseguiu reduzir o peso corporal e melhorou a atenção e o preparo físico. Além disso, contou da importância do envolvimento dos pais e da comunidade para o bom desempenho das atividades no clube. “Os pais precisam ter responsabilidade e trazer os filhos, é uma via de mão dupla, nós também somos ajudados”, disse.

Entre os adultos, são vários os benefícios da hidroginástica: ajuda no controle de doenças crônicas, aumento de resistência muscular, maior flexibilidade, melhora no sistema cardiovascular e tonificação dos músculos. Além disso, a modalidade se configura como uma grande interação social, já que é uma prática coletiva, que pode ser feita em duplas ou em grupos.

As aulas de natação para crianças são às quartas e sextas-feiras, nos turnos da manhã e tarde. Já a hidroginástica é ofertada às terças e quintas-feiras. As demais modalidades também são oferecidas nos dois turnos. Para fazer as inscrições, é necessário procurar a secretaria do clube portando documentos pessoais, comprovante de endereço e atestado médico. Normalmente, as turmas abrem nos meses de janeiro e agosto.