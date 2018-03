Fasam oferece capacitação para servidores da Assembleia

No intuito de contribuir com a comunidade e órgãos locais, a Fasam – Faculdade Sul-Americana oferece gratuitamente aos servidores da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) a palestra “Gestão Administrativa Voltada para a Instituição Pública”, no dia 16 de março, sexta-feira. Evento terá transmissão online nas redes sociais da Alego.

Fruto de convênio de cooperação técnica firmado entre a Fasam e a Escola do Legislativo, em novembro de 2017, a ação de capacitação será coordenada pelas professoras do curso de Pós-graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública da faculdade, Paula Santis e Pamora Mariz Cordeiro.

O objetivo é propiciar aos participantes o aperfeiçoamento de técnicas e conhecimentos para a efetiva gestão administrativa. Serão abordados conceitos como os princípios da administração pública, indicadores de desempenho e a inovação na gestão.

Segundo a chefa da seção pedagógica da Escola do Legislativo, Katianne de Souza Almeida, a parceria com a Fasam beneficia não só as entidades envolvidas, mas todos da sociedade civil. “Estamos levando aos servidores da Alego a oportunidade de se atualizar para que possam aperfeiçoar seu trabalho e assim atender melhor o cidadão. As entidades públicas de Goiás têm a missão de inovar e o apoio de instituições sérias de ensino como a Fasam é fundamental”, avalia Katianne.

A atividade acontecerá na Sala 1 da Escola do Legislativo. São duas turmas, uma no período matutino e a outra no período vespertino. As vagas serão disponibilizadas com base no vínculo funcional. Servidores efetivos da Alego terão 50% das vagas, comissionados 40% e estagiários, 10%. A inscrição deverá ser realizada a partir do dia 7 de março, quarta-feira, na Seção Administrativa da Escola do Legislativo.

Serviço

Palestra de professores da Fasam na Alego

Data: 16 de março, sexta-feira.

Horários: Período matutino – 8h30 às 11h. Período vespertino – 14h30 às 17h.

Inscrições gratuitas para servidores da Alego na Seção Administrativa da Escola do Legislativo.