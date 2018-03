Sine da Prefeitura de Goiânia reúne 15 ofertas de emprego para eletrotécnicos

A função de eletrotécnico está com ampla oferta de trabalho no Sine Municipal. São 15 oportunidades de emprego na área, divulgadas pela unidade da Prefeitura de Goiânia, que é gerenciada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), via Diretoria de Atendimento ao Trabalhador.

Além das vagas para eletrotécnico, o Sine, que está localizado no térreo do Edifício Pathernon Center, Setor Central do município, também continua com o mesmo quantitativo de emprego, divulgado ontem, 12, para técnicos de enfermagem. São 40 vagas a serem preenchidas nesta função que é extremamente importante, pois oportuniza que profissionais atuem na promoção da saúde, cuidado e atenção a enfermos, crianças e idosos.

Mas as ofertas de trabalho disponibilizadas pela Prefeitura de Goiânia não param por aí. Há também outras 104 vagas em 53 opções de emprego diferentes. Desse total de vagas, o Sine divulga 17 alternativas para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, divididas em seis áreas: agente de passagens, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, enfermeiro, socorrista (exceto médicos e enfermeiros) e vendedor interno.

O atendimento no Sine Municipal ocorre entre 7h30 e 18h. Interessados em alguma das vagas devem preencher o documento de solicitação na própria unidade da Prefeitura, e ainda apresentar as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado. Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine faz o encaixe com as exigências definidas para ocupação das vagas de emprego. Satisfazendo as duas partes, a unidade da Administração Municipal faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

Para o titular da Sedetec, Ricardo De Val Borges, o atendimento ao trabalhador promovido pela Sine Municipal contribui não só no apoio às famílias que necessitam de uma renda fixa para sobreviver, mas ainda no fomento da economia da cidade. “Hoje, Goiânia tem a menor taxa de desemprego no país dentre as capitais brasileiras, segundo divulgado pelo IBGE em 2017. Índice é de 6,8%, equivalente a 57 mil pessoas. Mas nós queremos reduzir ainda mais essa porcentagem. Por meio do Sine, apresentamos todos os dias centenas de ofertas de emprego e, periodicamente, promovemos curso de aprimoramento profissional. Ações que garantem boas chances para colocação dessas pessoas no mercado de trabalho”, enfatiza o secretário.

Oportunidades do dia:

Ajudante de eletricista 1

Alinhador de direção 1

Analista contábil 3

Analista de sistemas (informática) 1

Arqueador de molas 1

Assistente de cobrança 3

Auxiliar de cobrança 2

Auxiliar de faturamento 1

Auxiliar de pintor de automóveis 2

Auxiliar de produção – confecção de roupas 1

Auxiliar financeiro 1

Açougueiro 2

Chefe de serviço de limpeza 4

Consultor de vendas 2

Controlador de qualidade 1

Controlador de tráfego 1

Costureira de máquina reta 3

Costureira em geral 1

Costureiro, confecção em série 1

Cozinheiro de restaurante 1

Cozinheiro geral 2

Digitador 1

Eletricista de rede 3

Eletrotécnico 15

Esteticista 2

Forneiro de padaria 1

Instalador de alarme 1

Lanterneiro de automóveis (reparação) 1

Manicure 10

Mecânico 3

Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem 2

Mecânico de refrigeração 1

Mensageiro 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1

Padeiro 1

Pintor de automóveis 3

Preparador de tintas 1

Programador de computador 1

Pós-produtor de tv e vídeo 1

Serralheiro 2

Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração 1

Telefonista 4

Técnico de enfermagem 40

Técnico de manutenção elétrica de máquina 1

Técnico em saúde bucal 1

Vendedor pracista 8

Zelador 1

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência:

Agente de passagens 1

Auxiliar de limpeza 10

Auxiliar de linha de produção 3

Enfermeiro 1

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1

Vendedor interno 1