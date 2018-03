Caiado recebe lideranças de Posse para discutir projetos para o Nordeste Goiano

Uma comitiva de mais de 40 lideranças de Posse e região foi recebida no Senado Federal pelo líder do Democratas, Ronaldo Caiado (GO), nesta quarta-feira, 14. A reunião girou em torno da aliança que está se consolidando no nordeste goiano em favor de projetos estruturantes para a região. Após ouvir representantes de comunidades e setores da sociedade civil organizada, Caiado apresentou considerações sobre a estrutura da saúde pública, segurança, educação, energia e o potencial de desenvolvimento econômico na indústria, comércio e no setor agropecuário.

“Tenho falado especificamente sobre o nordeste goiano em todo debate sobre o estado que participo. Não adianta tratar Goiás inteiro com uma média única. As regiões têm particularidades e é preciso segmentar o potencial de desenvolvimento de cada lugar. Sabemos do problema da falta de energia e como isso afeta a atração de indústrias e do agronegócio na região. Sabemos da ausência da saúde pública que faz doentes crônicos terem que se deslocar para Formosa, Brasília e até Goiânia. Sabemos da escalada da droga nas cidades. Enfim, o caminho é nos unirmos para apresentar esses projetos estruturantes que realmente mudem a realidade na região”, comentou.

Presente no encontro, o ex-prefeito de Simolândia, Anízio Magalhães, destacou o conhecimento que o senador Caiado apresentou e agradeceu à atenção recebida para a comitiva no Senado Federal.

“O senador Caiado é uma figura bem conhecida em todo o nordeste goiano e hoje nós queríamos demonstrar esse carinho e esse afeto que realmente o pessoal tem por ele lá. Nossa região está abandonada pelo atual governo e precisa ser resgatada por um político que tenha essa força e essa seriedade para tratar dos problemas que enfrentamos”, comentou Anízio.

A comitiva ainda contou com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Posse, representantes dos funcionários públicos, dos enfermeiros da cidade, dos cartorários, dos advogados, dos evangélicos, além de líderes comunitários dos povoados de Vila Morena, Lagoa, Nova Grécia, Vila São José, Trombas, Associação do Prata, Jatobá, Branquinhas, Abóboras, Vale do Amanhecer e Povoado do Prata.

“Estamos há 20 anos sob o poder do atual governo. Lá em Posse nós queremos mudar a cara da nossa comunidade. O nosso povo continua sofrido porque a base do governo não dá apoio. Então, hoje viemos representar nossa comunidade de Vila Morena para dizer que estamos com o senador Ronaldo Caiado, um homem batalhador e honesto”, definiu André Pontes, líder comunitário de Vila Morena.

Já para Márcio Passos, pré-candidato a deputado estadual pelo Democratas local, as esperanças do município e da região estão depositadas no trabalho que o senador Ronaldo Caiado vem demonstrando na política. “Por todos esses adjetivos que Caiado tem e que hoje a política necessita, ele tem o apoio, não só de Posse, mas de todo nordeste goiano. Depositamos a nossa confiança no senador”, declarou.