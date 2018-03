Caiado: Recibo impresso é crucial para credibilidade da democracia brasileira

Em audiência sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça da Casa com o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, nesta terça-feira, 13, Caiado ressaltou que a aplicação da medida em meio à grave crise de credibilidade política é uma satisfação urgente ao eleitor de que o processo democrático está sendo respeitado.

“No momento em que vivemos uma crise política delicada, com a credibilidade de nossas instituições colocadas à prova, é preciso dar uma satisfação ao povo de que o seu voto está sendo respeitado. Não existe um município no Brasil que não tenha um cidadão questionando a eficácia da urna eletrônica. Estamos chegando a 35% dos eleitores não indo votar. Rejeitar que o processo eleitoral se torne mais confiável só agrava isso. Estamos tratando de algo maior do que uma questão técnica. É o sentimento de confiança da população que está em jogo. Temos que ter transparência total”, defendeu o senador.

Caiado foi o relator no Senado do projeto de lei de autoria da senadora Ana Amélia (PP-RS) aprovado e sancionado pelo presidente em 2017. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) argumenta que a implantação do método custaria cerca de R$ 2 bilhões, o que impede sua aplicação imediata.

“O TSE argumenta que aplicar a lei imediatamente custaria algo em torno de R$ 2 bilhões, o equivalente à reforma do estádio Mané Garrincha para a Copa. O que está em jogo agora é a credibilidade do processo democrático brasileiro. A garantia ao eleitor de que o processo eleitoral é confiável tem um valor muito maior do que uma reforma de um estádio e a população anseia por isso”, afirmou.

Segurança

Janino defendeu a segurança do software da urna eletrônica e alertou para o alto custo da implantação do recibo impresso. Caiado questionou a justificativa, lembrando que o assunto é crucial para a credibilidade da democracia brasileira.

“O que causa estranheza para toda a população brasileira é o porquê dessa resistência. Dizem que nunca foi detectada uma fraude, mas como detectar se não tem como conferir? Engenheiros especializados e professores são claros ao dizer que não existe nenhum software que não seja potencialmente vulnerável. Assistimos a casos em que hackers invadem o sistema do Pentágono, da Sony, por que não invadiriam o sistema do TSE?”, comparou.

Credibilidade

Para Caiado, o argumento maior supera a questão técnica. É preciso dar um retorno ao cidadão que contesta a eficácia da urna eletrônica e anseia por métodos que ampliem a segurança do processo.

“Posso dizer que, como médico cirurgião que sou, tenho que ter a humildade de poder explicar para um cidadão que a cirurgia que eu vou fazer tem tudo para dar o melhor resultado. O mesmo vale para o nosso processo eleitoral. Não basta ter segurança, precisa passar a mensagem de que é seguro o bastante para não ser questionado. ‘À mulher de César não basta ser honesta, tem também que parecer honesta'”, comparou.