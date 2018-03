Goiânia tem 50 postos de trabalho para função de vendedor

A área de vendas no país está em alta e a Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, mostra que esse segmento lidera o quantitativo de oportunidades de emprego nesta quarta-feira, 14. Segundo a Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada ontem, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de vendas do comércio varejista brasileiro, por exemplo, cresceu 0,9% entre dezembro de 2017 e janeiro deste ano. O percentual mostra que o mercado está em ascensão e, em Goiânia, apenas no Sine do Parthenon Center, as empresas cadastradas disponibilizaram 50 vagas só para a função de vendedor.

Outras 193 oportunidades de emprego estão distribuídas em 59 tipos de trabalho. Do total de vagas, há 54 ofertas para pessoas com deficiência nas áreas de agente de passagens, auxiliar de linha de produção, enfermeiro, recepcionista atendente, socorrista (exceto médicos e enfermeiros), técnico de enfermagem, vendedor interno e servente de limpeza. Esta última função tem 40 postos de emprego registradas no Sine.

Os que se interessaram em alguma das oportunidades podem procurar o Sine Municipal, que é uma unidade da Prefeitura de Goiânia, gerenciada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), via Diretoria de Atendimento ao Trabalhador. O horário de funcionamento no local é das 7h30 às 18h e, durante esse período, os candidatos podem providenciar o preenchimento de solicitação e ainda apresentar as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine Municipal faz o encaixe com as exigências definidas para ocupação das vagas de emprego. Satisfazendo as duas partes, a unidade da Prefeitura de Goiânia faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

A prestação de serviços feita pela unidade da Prefeitura também está disponível no aplicativo Sine Fácil. A ferramenta é gratuita e deve ser baixada no smartphone. O acesso garante aos usuários a possibilidade de agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis, caso o cadastro e currículo estejam devidamente atualizados. Com o sistema, é possível acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (Mtb), ato que deve ser feito regularmente, segundo a instituição.

Oportunidades do dia:

Ajudante de eletricista 1

Alinhador de direção 1

Analista contábil 3

Analista de sistemas (informática) 1

Arqueador de molas 1

Assistente de cobrança 3

Assistente de compras 2

Auxiliar de cobrança 2

Auxiliar de faturamento 1

Auxiliar mecânico de refrigeração 2

Chefe de serviço de limpeza 3

Consultor de vendas 2

Controlador de qualidade 1

Controlador de tráfego 1

Costureira de máquina reta 3

Costureira em geral 1

Costureiro, confecção em série 1

Cozinheiro de restaurante 1

Digitador 1

Eletricista de baixa-tensão 1

Eletricista de rede 2

Eletrotécnico 40

Encanador 2

Engenheiro eletricista 1

Esteticista 2

Estoquista 2

Forneiro de padaria 1

Instalador de alarme 1

Lanterneiro de automóveis (reparação) 1

Manicure 10

Mecânico 3

Mecânico de automóveis e caminhões 3

Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem 2

Mecânico de refrigeração 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1

Operador eletromecânico 1

Padeiro 1

Pintor de automóveis 3

Preparador de tintas 1

Programador de computador 1

Pós-produtor de tv e vídeo 1

Representante comercial autônomo 10

Serralheiro 2

Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração 1

Supervisor de seção de serviços gerais 1

Técnico de manutenção elétrica de máquina 1

Técnico em saúde bucal 1

Telefonista 4

Vendedor – no comércio de mercadorias 50

Vendedor pracista 6

Zelador 1

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência:

Agente de passagens 1

Auxiliar de linha de produção 3

Enfermeiro 1

Recepcionista atendente 5

Servente de limpeza 40

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1

Técnico de enfermagem 2

Vendedor interno 1