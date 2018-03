Marconi “Temos observado tudo que é importante para criar um clima vitorioso nas escolas”

O Governo de Goiás, através do programa Goiás na Frente, inaugurou, nesta terça-feira, 13, a transformação do Colégio Estadual Professor Ivan Ferreira, em Pires do Rio, em colégio militar. É a 43ª unidade de ensino desse porte inaugurada no Estado.

Em Pires do Rio, ao justificar a instalação do colégio militar, o governador Marconi Perillo explicou que não há nenhuma interferência no conteúdo pedagógico, que fica a cargo da Secretaria Estadual de Educação (Seduce), com a participação efetiva do Conselho Estadual de Educação.

Marconi explicou ainda que o objetivo final é melhorar a qualidade da educação em Goiás, com reflexos diretos nas avaliações do Ideb. Disse que o governo tem sido “seletivo” em relação às autorizações para instalação de colégios militares. Segundo ele, hoje existem aproximadamente 500 pedidos da comunidade para criação ou transformação de escolas estaduais em colégios militares.

Em sua fala, pregou que a educação é uma fonte de democratização de oportunidades, num país tão desigual com o Brasil. Ele se disse confiante de que, em pouco tempo, o Colégio Estadual Militar Professor Ivan Ferreira estará completamente reformado, contando com o integral apoio da Seduce. “Temos observado tudo que é importante para criar um clima vitorioso nas escolas”, afirmou.

Ao final de seu discurso, o governador convidou o apóstolo Ulisses a fazer uma oração abençoando a nova escola. A prefeita de Pires do Rio, Cleide Veloso (PP) saudou o governador Marconi Perillo e reafirmou os agradecimentos feitos na última passagem do governador pelo município, no fim de semana passado, quando inaugurou a GO-213 que liga Pires do Rio a Caldas Novas.

Cleide listou cada uma das obras do governo estadual no município, com destaque para assinatura do convênio de R$ 2 milhões do Goiás na Frente, destinado a obras de asfaltamento de vias urbanas na cidade. “O povo de Pires do Rio agradece ao senhor, que nunca visitou nossa cidade de mãos vazias”, assinalou.