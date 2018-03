Programa Goiás na Frente realiza entrega de Ginásio de Esportes em Catalão

Catalão recebeu no final da tarde desta terça-feira (13) mais dois investimentos do Governo do Estado para o lazer e a educação. O governador Marconi Perillo entregou à população catalana, as reformas do Ginásio Internacional de Esportes Dimas Gomes Pires e do Colégio da Polícia Militar Dr. Tarsis Campos, unidade que passa a atender agora em período integral.

As solenidades ocorreram no interior do Ginásio, um dos mais modernos espaços esportivos da região central do Brasil com capacidade para seis mil pessoas, reconstruído a um custo de R$ 12,5 milhões, sob supervisão da Companhia de Desenvolvimento de Goiás – Codego. “Esse ginásio será de toda a região Sudeste. Usem esta praça, tragam seus atletas, os eventos para cá”, declarou o governador, que fez também uma visita ao colégio reformado e foi recebido por alunos e professores.

A grande festa que marcou a reinauguração do Ginásio foi abrilhantada por seis bandas marciais das cidades de Catalão, Corumbá de Goiás, Goiandira, Anhanguera, Cumari e Davinópolis.

Na oportunidade, o governador assinou Ordem de Serviço autorizando a Codego a iniciar processo licitatório referente à execução dos serviços de engenharia de recapeamento asfáltico nas vias do Distrito Mineroindustrial de Catalão.

Participaram da solenidade os deputados estaduais Gustavo Sebba, e Jean Carlo; Thiago Albernaz (diretor da Codego) , prefeitos de Ipameri, Goiatuba, Santa Cruz, Nova Aurora, Davinópolis, Anhanguera, Cumari, Cristianópolis, Corumbaíba e Três Ranchos.