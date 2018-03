UFG lança campanha contra assédio sexual

A Universidade Federal de Goiás (UFG) iniciou nesta quarta-feira (14), a campanha #NãoÉNão!Entendeu? Assédio Sexual é Crime no decorrer da programação do evento Março Mulher Interinstitucional 2018. O lançamento ocorreu na parte da manhã, às 10 horas e terá novo espaço ainda hoje, às 19h30, no Pátio das Humanidades do Câmpus Samambaia, durante a semana de recepção aos alunos. Nas próximas semanas, devem ocorrer atividades de apresentação da iniciativa nas regionais de Jataí, Catalão e Goiás.

O material gráfico produzido pela Secretaria de Comunicação (Secom UFG) para a campanha prevê peças físicas e eletrônicas como camiseta, botton, adesivo, folder, outdoor, banner, cartaz, anúncio no Jornal UFG, no portal da Instituição e redes sociais. Há ainda uma cartilha com orientações sobre o que é e a quem recorrer em casos de assédio sexual.

Segundo a vice-reitora, Sandramara Matias, que está a frente do projeto, a ideia dos diversos formatos do material gráfico é a de que sejam instrumentos para sensibilizar toda a comunidade universitária para o que é o assédio sexual e para as penalidades para as pessoas que cometerem esse tipo de crime, previsto no artigo 216 do Código Penal Brasileiro. “Queremos que seja também uma campanha educativa e preventiva no âmbito da Universidade. Infelizmente, por uma questão cultural que ainda persiste, certas pessoas tomam atitudes e posturas que se configuram como assédio sexual e precisamos trabalhar pedagogicamente para mudar essa realidade”, ressalta.

Comissão

A #NãoÉNão! é resultado do esforço da Comissão Permanente de Acompanhamento de Denúncias e Processos Administrativos Relacionados à Questões de Assédio Moral, Sexual e Preconceito, constituída no ano passado por meio da Resolução do Conselho Universitário (Consuni) nº12/2017. O grupo de trabalho tem a atribuição de instituir normas e procedimentos a serem adotados em casos de assédio moral, sexual e quaisquer formas de preconceito, no âmbito da UFG. A proposição de campanhas educativas e ações preventivas também fazem parte do escopo de trabalho da equipe.

A Comissão é composta por membros do gabinete da Reitoria, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (Prodirh); do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás (Sint-Ifes-GO); do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg); do Diretório Central dos Estudantes (DCE); da Associação de Pós-Graduandos da UFG; um membro da Coordenação de Processos Administrativos (CDPA); e um representante de cada uma das regionais fora de sede.

Assédio

De acordo com a Resolução Consuni12/2017, é considerada assédio sexual toda conduta com conotação sexual, não desejada pela vítima. São situações que caracterizam assédio sexual, entre outras: fazer insinuações de conotação sexual, por meio de comunicação verbal ou escrita, olhares, gestos, entre outras formas; aproximar-se fisicamente de forma inoportuna, tocar ou criar situações de contato corporal, sem consentimento recíproco, com persistente conotação sexual; constranger com piadas e frases de duplo sentido, fazer alusões que produzam embaraço e sensação de vulnerabilidade ou perguntas indiscretas sobre a vida privada; fazer ameaças de perdas significativas ou promessas de obtenção de benefícios em troca de favores sexuais; violar o direito à liberdade sexual de colegas e interferir no desenvolvimento das atividades laborais da pessoa vitimada; criar um ambiente de trabalho intimidante, hostil e ofensivo, que vai resultar em obstáculos à igualdade entre os sexos, em decorrência de discursos e práticas sexistas e LGBTfóbicas.