Bar de Goiânia reúne diversos estilos musicais, como reggae, soul, disco e House

Os DJs Angelo Martorell e Fábio Alienato serão as atrações do Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta quinta-feira (15), pelo projeto “Híbrida”. Martorell apresentará grooves e beats de estilos como reggae, soul, funk, disco, Afro House e House, com canções de Nickodemus, Fat Freddy’s Drop, Disclousure e Daft Punk, entre outros. Já o DJ Fábio Alienato tocará House e suas vertentes.

Também conhecido como DJ Gordogroove, Angelo Martorell atua no cenário musical desde 2000 e concentra sua pesquisa nos mais variados grooves da Black Music. Ele é residente do projeto Engroove e faz parte do casting de DJs do projeto Funk The System, de Brasília. Já se apresentou em diversas casas noturnas e festas de música eletrônica de Goiás e de outros estados, como Trancendence, XXXperience, Universo Paralello, Tribe e Solaris Festival.

Com mais de 15 anos de carreira, o DJ Fábio Alienato apresenta um trabalho na cena eletrônica de forma vanguardista contemporânea. Para formar os seus sets, ele busca diversas misturas musicais. Já dividiu o palco com artistas nacionais e internacionais, como Booka Shade, Gui Boratto, D-Nox & Beckers, Guti e Oliver Klein, entre outros.

O público também poderá conferir as 23 obras da exposição “Paisagem de Rua – Pinturas”, dos artistas visuais Job Bento e Pato, com curadoria de Roan Andrade, que é um dos proprietários do local. O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre para o público às 19 horas e fica na Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia.