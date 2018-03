Em Brasília, Iris Rezende assina ordem de serviços para retorno das obras do BRT

As obras do BRT Norte/Sul serão retomadas em breve e, para garantir os recursos, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, participou na manhã desta quinta-feira, 15, da solenidade de assinatura da ordem de serviços para retorno das obras que estavam paralisados. O evento ocorreu no Palácio do Planalto e contou com as presenças do presidente da República, Michel Temer, do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi.

Durante a solenidade, que garantiu os recursos no valor de R$ 210 milhões, que serão repassados em duas parcelas – uma de R$ 140 milhões e outra de R$ 70 milhões, o prefeito Iris Rezende destacou a importância do BRT para a população de Goiânia e lembrou que não mediu esforços para realizar os repasses ao tomar posse. “Ao assumir a Prefeitura de Goiânia, nos esforçamos para pagar a contrapartida de R$ 6 milhões e retomar o BRT”, falou.

Logo em seguida, o prefeito Iris agradeceu o apoio recebido para que o retorno das obras do BRT se tornasse realidade. ‘Agradeço a toda equipe do Governo Federal, que tem engrandecido nossa administração com apoio e atenção irrestrita. Com o auxílio da União poderemos ir cada dia mais longe em nossa meta constante, que é garantir qualidade de vida para a população de Goiânia’, revelou.

O prefeito ainda sublinhou que a parceria com a União deve ser mantida em prol da população da capital goiana. ‘Mobilidade é o assunto principal desta manhã, mas sempre trago comigo inúmeros projetos em busca de recursos que vão garantir o avanço significativo de Goiânia. É pelo crescimento da nossa Capital que trabalho dia e noite desde que assumi a administração’, pontuou o prefeito.

Assim que ouviu as demandas do prefeito Iris Rezende e depois da assinatura do documento que resultará, em breve, do retorno das obras, o presidente da República, Michel Temer, destacou a história pública do prefeito de Goiânia. ‘O senhor adiantou novos pedidos, que iremos tratar ainda hoje. Posso garantir todo nosso empenho em trabalhar por Goiânia, pois a sua história garante toda credibilidade do Governo Federal’, salientou o presidente.

Já o ministro Alexandre Baldy destacou que houve um extenso trabalho para eliminar os entraves da obra e que o prestígio do prefeito Iris Rezende junto ao Governo Federal auxiliou na solução. ‘O presidente fez questão de assinar a autorização da retomada das obras do BRT em Goiânia aqui, no Palácio do Planalto, como prova do respeito e do carinho que tem pela administração da capital goiana’, citou.

BRT

Na totalidade, o corredor exclusivo BRT Norte/Sul terá 21,7 km de extensão e contará com seis terminais de integração – três novos (Correios, Rodoviária e Perimetral), dois reconstruídos (Isidória e Recanto do Bosque), um adaptado (Cruzeiro) e 40 estações de embarque e desembarque. O primeiro trecho é compreendido entre os terminais Isidória e Recanto do Bosque, mas o corredor terá como itinerário a integração entre os setores Recanto do Bosque, na Região Noroeste, ao terminal de integração Cruzeiro do Sul, Região Sudoeste (divisa com Aparecida de Goiânia), que integra o segundo trecho, e abrangerá as seguintes vias: as avenidas Rio Verde, Quarta Radial, Primeira Radial, Goiás, Goiás Norte, Horácio Costa e Silva, Genésio de Lima Brito, Ipês, Lúcio Rebelo e Mangalô, além das praças Cívica, dos trabalhadores, do Cruzeiro e as ruas 90, 84, 82 e Tapuios e Oriente.