Goianésia contará com curso de Odontologia

O Ministério da Educação publicou nesta quarta-feira (14), no Diário Oficial da União, autorização de abertura de 120 vagas de grau bacharelado para a Faculdade Evangélica de Goianésia. Era uma demanda antiga da região do Vale do São Patrício, que não contava com o curso.

Foi com a ajuda do deputado federal Daniel Vilela (MDB), que Goianésia vai poder contar, ainda este ano, com o curso superior de Odontologia. O deputado e sua equipe técnica estiveram na semana passada no MEC para discutir a possível autorização do bacharelado. “Recebemos uma solicitação de lideranças de Goianésia, que nos explicaram a importância do curso de Odontologia para a região, e levamos a demanda ao MEC. Os técnicos do próprio ministério, com muita sensibilidade, constataram que todas as exigências já haviam sido cumpridas pela instituição de ensino e nos prometeram dar um parecer o mais breve possível”, conta Daniel Vilela.

Segundo o diretor-geral da Faculdade Evangélica de Goianésia, professor José Mateus dos Santos, o empenho do deputado foi fundamental para consolidar essa conquista. “Daniel nos deu uma ajuda muito importante. O MEC já havia avaliado e aprovado nosso projeto e as instalações para receber o curso, mas ainda faltava a autorização final para que pudéssemos preparar o processo seletivo”, explica o diretor. A faculdade já conta com estrutura clínica e laboratórios para receber as disciplinas de Odontologia, como exige o Ministério da Educação.