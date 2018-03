Governo de Goiás inaugura mais duas escolas de excelência no entorno do DF

Composta por 35 unidades educacionais, a rede estadual de ensino de Luziânia ganha agora duas novas escolas Padrão Século 21. Nesta quinta-feira, 15/03, foram inaugurados pelo governador Marconi Perillo e pela secretária Raquel Teixeira o Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Hélio Rodrigues de Queiroz, no Setor Mansões de Recreio Parque Estrela Dalva VIII, e o Colégio Estadual Delfino Oclécio Machado, no Distrito Parque Jardim Ingá.

No Cepi, que custou aos cofres públicos R$ 4,2 milhões, as aulas foram iniciadas no dia 5 de março. A instituição atende atualmente 420 alunos distribuídos entre turmas do Ensino Fundamental II (do 6° ao 9° ano) e Médio que, até então, estudavam em três escolas próximas cedidas pelo município.

O nome da escola é uma homenagem a uma ilustre personalidade política do município, carinhosamente chamado de ‘Seu Vivico’. Muito querido e respeitado por todos, ele foi vereador por três mandatos, delegado de polícia, comerciante e fazendeiro e ficou conhecido por suas ações sociais e por investir na educação.

As irmãs Mayra e Ana Clara Souza, alunas do 1° ano do Ensino Médio e do 6° ano do Fundamental II, agora estudam na mesma escola. Mayra fala que a principal vantagem do colégio de tempo integral é o tempo maior para aprender e as novas instalações que, segundo ela, é um estímulo para se dedicar mais às aulas.

Jéssica Santos da Luz, aluna do 6° ano do Ensino Fundamental, comemorava com os colegas a escola novinha. “Esse colégio é bom demais. As aulas são dinâmicas, os professores dedicados e tem muitas atividades fora da sala de aula. Eu estou adorando estudar aqui”. A garota também tem uma irmã matriculada na mesma unidade educacional, Raíssa de Moraes dos Santos.

Parque Ingá

Com quase 3 mil metros de área construída, o C. E. Delfino Oclécio Machado tem 1.680 alunos matriculados no Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA Ensino Médio (III Etapa). As aulas foram iniciadas no dia 12 de março.

A escolha do nome da escola também homenageia um pioneiro no município: Delfino Oclécio Machado. Ele foi pecuarista, empresário, servidor público e ex-prefeito da cidade, cargo que exerceu por três mandatos.

“Seu Delfino deixou um grande legado e como gestor público investiu muito na educação e lutou pelo desenvolvimento de Luziânia”, ressaltou o governador Marconi Perillo. Ele lembrou também que foi aluno do ex-prefeito e o teve como um grande parceiro político.

A secretária Raquel Teixeira, que ao lado do governador Marconi Perillo recebeu das mãos do deputado estadual Diego Sorgatto uma placa de reconhecimento da Assembleia Legislativa pela contribuição dada à educação pública de Goiás, afirmou ser uma grande honra inaugurar duas instituições com padrão de excelência logo no dia 15 de março, data em que se comemora em todo o país o Dia da Escola.

Raquel também lembrou que, a partir de agora, a população da região – marcada por grande fluxo demográfico – poderá contar com uma unidade educacional moderna e inovadora não apenas na infraestrutura física, mas também no projeto pedagógico. “Temos um turno diário de 10 horas com professores em dedicação integral que, além das aulas regulares, vão desenvolver aqui diversas atividades como complemento curricular”.

Aos estudantes que atuam como Agentes Jovens, projeto desenvolvido pela Seduce em parceria com o Instituto Unibanco, a secretária pediu apoio para a divulgação do aplicativo Palma da Mão, onde estão reunidas todas as informações do aluno e das escolas estaduais. “Peço que vocês sejam multiplicadores entre seus colegas e os estimulem a utilizar esse app, uma importante novidade tecnológica criada para facilitar a gestão e a vida escolar de nossas crianças e jovens”.

A dona de casa Francisca Maria do Carmo, que chegou ao Parque Ingá há apenas três semanas aguardava a inauguração da escola com os documentos pessoais de dois filhos nas mãos para fazer a matrícula das crianças no colégio. “Se tiver vaga aqui eu vou ficar muito feliz e meus meninos também porque moro bem pertinho”.

Sobre a escola, ela elogiou o prédio e a quadra poliesportiva coberta. “Se eu conseguir matricular eles hoje, vai ser um sonho, pois essa escola é grande e muito linda; e eu não tinha visto nada igual até chegar aqui”. Francisca é natural de Gilbués, pequeno município do Piauí, onde, segundo ela, faltou trabalho para o marido e por isso, a família decidiu se mudar para o entorno em busca de uma vida melhor para o casal e seus seis filhos.

Novas unidades

Além dessas duas novas unidades Padrão Século 21, inauguradas nesta quinta-feira, 15, o município de Luziânia ganhará duas outras instituições de mesmo modelo. A inauguração está prevista para o próximo dia 2 de abril. São eles o C. E. Jardim Brasília Sul e o C. E. São Caetano.

Com mais essas duas inaugurações, o entorno do Distrito Federal soma 13 novas escolas Padrão Século 21 entregues somente este ano, o que totaliza 39 escolas estaduais para atender a população de Luziânia. Os municípios beneficiados são Valparaíso, Cidade Ocidental (duas unidades), Santo Antônio do Descoberto, Formosa (quatro unidades), Planaltina, Cristalina e Novo Gama.