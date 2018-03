Marconi: “Estamos diante de um tesouro da arqueologia mundial”

Cercada por grutas, rios cristalinos, cavernas e sítios arqueológicos de civilizações antigas, o município de Serranópolis, no Sudoeste goiano, recebeu na tarde desta quarta-feira, 14, obras e benefícios do governo estadual, entregues pelo governador Marconi Perillo, que destacou a riqueza daquele que é um dos maiores “tesouros arqueológicos da humanidade”.

Na parte das obras e benefícios, além do convênio de R$ 1 milhão para recapeamento de vias urbanas da cidade, o governador entregou o alargamento da estrada da Serra do Saninho, com serviços completos de terraplenagem e encascalhamento. A via é mais um corredor para escoamento da produção agrícola do município e encurta distâncias até o município vizinho de Chapadão do Céu.

O salão principal do histórico Museu Serra do Cafezal ficou repleto de moradores do município que compareceram para saudar o governador. Ao chegar, ele visitou os artesãos que trabalham lá e o acervo antropológico que integra o museu e conheceu de perto o artesanato feito com o capim do brejo, similar ao capim dourado, que existe no Tocantins.

Marconi afirmou que é muito bom trabalhar com um prefeito que traz confiança, como é o caso do prefeito Lidevam. Quando o governador chegou ao município, o prefeito o levou a vistoriar as obras dos primeiros 25 mil metros de racapeamento do asfalto urbano, de um total de 70 mil metros.

“Estou trazendo aqui uma ordem bancária, no valor de R$ 80 mil, para aquisição de uma ambulância, por meio de emenda do deputado Lissauer Vieira e outra de R$ 100 mil, da deputada Eliane Pinheiro”.

Por fim, Marconi destacou a importância antropológica de Serranópolis, fazendo referência ao trabalho do professor Altair Sales, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), que liderou uma equipe de antropólogos e descobriu o “homem da Serra do Cafezal”, cujo esqueleto data de 11 mil anos. Citou que Serranópolis é um município privilegiado, repleto de belezas naturais: grutas, rios cristalinos, cavernas, cachoeiras e sítios arqueológicos.

Ao encerrar suas palavras, antecipou que o Estado trabalha garantir o asfaltamento de 8 quilômetros do acesso para Usina Energética de Serranópolis, na perspectiva de gerar emprego e renda. Ao se despedir, disse que estará sempre aberto para defender as causas do município, ao mesmo tempo que pediu apoio para o governo de Zé Eliton, que se inicia a partir de 7 de abril próximo.