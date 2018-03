Marconi lança Complexo Empresarial, em Aparecida

O governador Marconi Perillo participou, na manhã desta quinta-feira, 15, em Aparecida de Goiânia, do lançamento das obras do Complexo Empresarial Metropolitano Norberto José Teixeira (CEM). Marconi anunciou 100% de crédito outorgado para todos os empresários que comprarem áreas no empreendimento.

O complexo será construído em uma área da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), com mais de 2,2 milhões de metros quadrados, o equivalente a mais de 150 campos de futebol a quase 400 lotes, e avaliada em R$ 47,3 milhões.

O consórcio de empresas responsável pela implantação do empreendimento investirá R$ 178,2 milhões nas obras que gerarão mais de 400 empregos diretos. A previsão é de que, depois de instalado, o complexo gere 12 mil empregos diretos e 25 mil indiretos. O local vai receber empresas de Goiás e do Brasil.

“Essa parceria resultará em investimentos na ordem de R$ 70 milhões. Será um dos principais complexos industriais do país. A Codego terá 30% desse investimento. E, ao final dele, um retorno de R$ 100 milhões. Portanto, um negócio muito importante para nossa economia e desenvolvimento”, observou o governador.

Marconi também falou sobre a ideia do projeto. “Uma decisão que tomamos a partir de ideia do ex-prefeito de Anápolis, João Gomes. Conceder 100% de crédito outorgado, de crédito de ICMS para todos os que comprarem áreas nesse empreendimento. É o primeiro projeto, de alguns que temos, em que o governo do Estado irá devolver o dinheiro que for pago por meio do crédito outorgado em valores que serão reduzidos em parcelas durante determinado tempo. É uma forma que encontramos de viabilizar não apenas empreendimentos do governo, mas parcerias com a iniciativa privada”, afirmou.

“Temos, aqui, um projeto que vai desenvolver ainda mais o Estado de Goiás e consolidá-lo como referência em políticas publicas”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Francisco Pontes.

“Em nome de minha família, eu agradeço a homenagem ao meu pai. Em 2010, o governador comprometeu a apoiar esse projeto e hoje ele começa a se concretizar. Seremos sempre gratos”, disse Tatá Teixeira, filho de Norberto José Teixeira, que foi prefeito de Aparecida por dois mandatos, deputado estadual e morreu em 2011.