Nascem filhotes de animais terapêuticos do Credeq

O Centro Estadual de Referência Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy), da SES – Governo de Goiás, ganhou novos moradores. Dez ao todo. Eles são os filhotes de um casal de Golden Retriever Romeu e Julieta nasceram no último dia 6 de fevereiro de 2018. Todos estão no canil do Núcleo Masculino 2 aos cuidados de veterinários. Até o início do próximo mês, abril, devem nascer a prole do casal de Labrador.

Os pais dos cãezinhos recém-nascidos atuam na Cão Terapia, também conhecida por Terapia Assistida por Animais, ou TAA. O tratamento tem víeis psicológico e emocional, o que pode atuar como coadjuvante de outras terapias utilizadas no protocolo terapêutico da unidade de saúde. A raça Golden Retriever é calma, companheira, sociável, familiar e adaptável ao ambiente de apartamento, mas tem por necessidade longas caminhadas diárias.

Esse casal atende aos pacientes internados nos núcleos masculinos (1 e 2). Na Ala Adulta Feminina tem um casal de Labradores Retriever, extremamente dócil. Cães ajudam na reabilitação de dependentes químicos, na medida em que durante as atividades, os pacientes exercitam habilidades sociais como paciência, perseverança, empatia e comunicação efetiva.

A interação com os animais contribui para a liberação de hormônios, que aliviam dores e reduzem possíveis resistências à adesão ao protocolo o tratamento. Tecnicamente, a TAA não se assemelhar ao tratamento com equinos (equoterapia). Nessa terapia, a marcha produz estímulos neurológicos, por se assemelhar ao caminhar humano, o que acaba por estimular habilidades motoras, cognitivas e emocionais no paciente.