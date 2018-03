Plataforma Atlas Rural e Agropecuário de Goiás é lançada

O vice-governador Zé Eliton e o presidente da Agência Goiana de Assistência, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), Pedro Arraes, lançaram, na tarde desta quinta-feira, 15, o Atlas Rural e Agropecuário de Goiás. Desenvolvido pela Emater, ele é uma plataforma online que reúne informações detalhadas sobre a agropecuária em cada um dos 246 municípios goianos, com objetivo de ajudar os prefeitos a elaborarem políticas públicas para suas cidades e os produtores rurais a melhorarem seu trabalho.

O atlas está disponível no site www.sieg.go.gov.br. A Emater também criou versão em PDF para as 12 regionais do Estado, disponível em www.emater.go.gov.br. A ferramenta foi apresentada no Auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Zé Eliton afirmou que o atlas é mais uma prova de que Goiás desponta em inovação e tecnologia, e que o governo de Goiás pensa o Estado como um todo, atento a todos os municípios e as suas necessidades.

“A Emater está se aproximando dos municípios menores e mais distantes, o que o governo de Goiás já vem fazendo há muitos anos. Goiás está se tornando um estado cada vez mais inovador, aberto às novas ideias e possibilidades. A partir de agora, o produtor tem a sua disposição ferramentas para o hoje e para o amanhã”, afirmou, em referência às informações contidas no atlas que vão ajudar os produtores.

O presidente Emater ressaltou que inovação é a palavra-chave da agência, que apresentou, com o atlas, o seu marco inicial. “Estamos criando um ambiente da cultura de inovação, com todo o respaldo do governador Marconi e do vice Zé Eliton. Este momento é o coroamento da Emater”, frisou.

Presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), o prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves, disse que o atlas vai também facilitar o trabalho dos prefeitos, ajudar produtores e empresários, e a população em geral. “A agricultura familiar é a indústria da maioria dos municípios. Esse apoio é importantíssimo para nós”, afirmou. O Prefeito de Silvânia, Zé Faleiro, ressaltou a importância do atlas para os pequenos produtores e os gestores municipais. “Os pequenos produtores não têm facilidade de acesso às tecnologias mais avançadas. Esse relatório detalhado vai ajudá-los muito. E o prefeito, com esse atlas, vai conhecer a potencialidade de cada região, levar programas, atender as demandas e melhorar a atividade econômica da cidade”, ressaltou.