Vagas para serralheiro e vendedor lideram quantitativo no Sine

O Sine Municipal divulga nesta quinta-feira, 15, 296 ofertas de emprego em 72 diferentes áreas de atuação. Os que procuram trabalho na função de serralheiro ou vendedor têm grandes chances de colocação no mercado de trabalho, visto que a quantidade de ofertas supera as demais ocupações. A primeira reúne 40 oportunidades e a segunda tem um total de 71 vagas abertas, as quais estão divididas entre venda no comércio de mercadorias, de serviços e pracista.

Há também empregos cadastrados no Sine da Prefeitura de Goiânia para quem possui nível superior nas áreas de Engenharia Elétrica e Odontologia, sendo uma vaga em cada ofício. E as pessoas com deficiência podem procurar a unidade, localizada no Edifício Pathernon Center, Setor Central da cidade se houver interesse em uma das 54 oportunidades de trabalho exclusivas para elas.

O horário de funcionamento do Sine Municipal, que é uma unidade da Prefeitura, gerenciada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), via Diretoria de Atendimento ao Trabalhador, é das 7h30 às 18h. No local, os candidatos devem providenciar o preenchimento de solicitação e ainda apresentar as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine Municipal faz o encaixe com as exigências definidas para ocupação das vagas de emprego. Satisfazendo as duas partes, a unidade da Prefeitura de Goiânia faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

Oportunidades do dia:

Acabador de mármore e granito 2

Ajudante de eletricista 1

Alinhador de direção 1

Analista contábil 4

Analista de sistemas (informática) 1

Arqueador de molas 1

Arte-finalista 3

Assistente de cobrança 10

Auxiliar de cobrança 1

Auxiliar de faturamento 3

Auxiliar de manutenção predial 1

Auxiliar mecânico de refrigeração 3

Barman 1

Camareira de hotel 3

Chefe de serviço de limpeza 1

Churrasqueiro 1

Consultor de vendas 2

Controlador de qualidade 1

Costureira de máquina reta 3

Costureira de máquinas industriais 1

Costureira em geral 1

Costureiro, confecção em série 1

Digitador 1

Eletricista 1

Eletricista de baixa tensão 7

Eletricista de rede 2

Eletrotécnico 30

Encarregado de expedição 1

Encarregado de produção química 1

Enfestador de roupas 1

Engenheiro eletricista 1

Esteticista 2

Estilista de moda 1

Estoquista 1

Impressor de máquina ofsete 1

Instrutor de informática 1

Marceneiro 1

Mecânico 3

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) 1

Mecânico eletricista de automóveis 1

Metrologista de ensaios 1

Odontologista 1

Operador de pá carregadeira 1

Operador de trator (minas e pedreiras) 1

Operador eletromecânico 2

Padeiro confeiteiro 1

Pesquisador de preços 1

Pintor de automóveis 2

Programador de computador 2

Pós-produtor de tv e vídeo 1

Recepcionista atendente 4

Representante comercial autônomo 1

Serigrafista 1

Serralheiro 40

Servente de obras 1

Soldador 1

Tapeceiro de móveis 1

Tosador de animais domésticos 2

Técnico de indústria química 1

Técnico em segurança do trabalho 2

Vendedor – no comércio de mercadorias 50

Vendedor de serviços 1

Vendedor pracista 20

Zelador 1

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência:

Agente de passagens 1

Auxiliar de linha de produção 3

Enfermeiro 1

Recepcionista atendente 5

Servente de limpeza 40

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1

Técnico de enfermagem 2

Vendedor interno 1