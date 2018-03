Apresentação infantil ‘Sobre bichos e sobre medos’ é opção gratuita no Shopping Cerrado

O Shopping Cerrado recebe neste domingo, 18, a apresentação “Sobre bichos e sobre medos”, comandada pela atriz, produtora e fundadora da Cia. ju cata-histórias, Juliana Mado, e pelo integrante do grupo Conta Aí, Vinícius Bolivar. A atividade, que é gratuita, terá início às 15 horas, no térreo do Shopping Cerrado, em frente às Lojas Americanas.

Inspirada na obra de Chico Buarque, “Chapeuzinho Amarelo”, e no conto dos Irmãos Grimm, “Os Músicos de Bremen”, a narrativa aborda os medos de uma menina e sua inusitada estratégia para vencê-los e também a aventura e coragem de uma trupe de bichos atrapalhados e divertidos, por meio de músicas, caracterizações e brincadeiras da cultura popular.

O espetáculo é fruto de uma parceria firmada entre os atores, que se complementam no palco. “O meu trabalho surgiu da paixão pela performance narrativa, desse casamento entre oralidade e literatura e o Vinícius tem uma relação forte com a musicalidade da cultura popular, que é uma área que viso há muito tempo. É uma apresentação com muita gestualidade e teatralidade”, conta Juliana.

A atividade integra a programação do Teatrinho Cerrado, que acontece todos os domingos no centro de compras, sob coordenação do grupo Teatro Destinatário. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.