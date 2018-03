Clássicos do rock e do blues embalam noite de sábado 

A banda The Rotten Boys se apresentará no Lowbrow Lab Arte & Boteco neste sábado (17). O grupo já tem dois anos de carreira e é composto pelos amigos Ronan (guitarra), Oscar (bateria), Diego (contrabaixo) e Paulo (voz e gaita). As atrações musicais de sábado incluem, ainda, o DJ Cristiano Caramaschi e DJ Zumbi.

Segundo Paulo, vocalista dos Rotten Boys, a banda “toca por prazer” os gêneros rock e blues. Muddy Waters e The Rolling Stones são artistas garantidos no repertório dos rapazes.

Já o DJ Cristiano Caramaschi, que foi proprietário de casas noturnas e tem uma carreira que começou em 1992, garante em seu setlist músicas que marcaram os anos 70, 80 e 90 – passando, assim, por vários ritmos “para dançar”.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre às 19 horas e está localizado na Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia. Quem marcar presença nas apresentações também poderá conferir a exposição composta por 23 obras “Paisagem da Rua – Pinturas”, dos artistas Job Bento e Pato. As obras, curadas por Roan Andrade, um dos proprietários do Lowbrow, ficarão expostas até o dia 06 de maio.