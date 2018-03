Goiânia terá mais bicicletas compartilhadas

A Prefeitura de Goiânia, em parceria com entidades privadas, entregará à população neste sábado mais uma estação de bicicletas compartilhadas, como as 15 que já funcionam espalhadas pela capital. A nova unidade com 10 bicicletas vai funcionar na Praça do Trabalhador, na confluência das avenidas Goiás e Independência e será a 16ª Estação de Bicicletas Públicas.

Com mais essa estação, serão 160 bicicletas compartilhadas e disponíveis para locação e uso. O custo para uso é de R$ 4,00 por um dia, R$ 8,00 o passe mensal, R$ 35,00 o passe semestral e R$ 70,00 o passe anual. O usuário pode baixar o aplicativo para celular no endereço http://www.debikegoiania.com/home.aspx.

Já foram 14 meses de implantação do serviço e nesse período foram realizadas mais de 93.000 viagens.