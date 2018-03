Artigo | Goiás na Ponta do Lápis, parceria de sucesso

Raquel Teixeira

No ano em que o concurso Goiás na Ponta do Lápis chega à sua 14ª edição, tenho a grande honra de estar novamente à frente da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) como integrante da equipe do governador Marconi Perillo, um gestor público que deixará como grande legado a sua ousadia e a inovação nas diferentes áreas administrativas, mas em especial na educação.

O Governo de Goiás, por meio da Seduce, tem feito grandes investimentos e promovido importantes ações, como a reforma de unidades educacionais, construção de novas escolas – a grande maioria Padrão Século 21 -, compra de equipamentos e principalmente a valorização de nossos recursos humanos, com reajuste histórico para professores e servidores administrativos. Iniciativas que, entre tantas outras, têm como foco principal melhorar ainda mais a qualidade do ensino público e promover o aprendizado, de forma cada vez mais plena, dos nossos jovens.

A busca constante por avanços na educação é o que pauta as ações do Governo de Goiás e da Seduce e é com esse foco que desenvolvemos iniciativas inovadoras como o Aprender +, que inclui um caderno de atividades complementares que este ano será distribuído para todos os alunos do Ensino Fundamental II e Médio; e a Caravana Aprender +, que uniu o material didático ao programa Enem Express e que volta a percorrer todo o Estado, além da Avaliação Dirigida Amostral (ADA), que nos permite avaliar a proficiência do aluno e fazer intervenções para sanar as dificuldades de aprendizado.

Iniciamos o primeiro semestre letivo de 2018 com uma excelente notícia, que foi o salto histórico registrado pelas avaliações do Saego (Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás). Além de termos a maior participação de alunos de nossa história (90%), no 5º ano, subimos três pontos em Língua Portuguesa e 14 pontos em Matemática, o que superou as expectativas, considerando a disciplina como um dos grandes gargalos da educação brasileira. No 9º ano do Fundamental, houve um avanço de dois pontos em Matemática. E também de 2016 para 2017, a 3ª série do Ensino Médio subiu dois pontos em Língua Portuguesa e sete pontos em Matemática. Em educação, cada degrau que se sobe, é fruto de muito esforço.

Não poderia deixar de citar que de 2013 para cá Goiás se tornou vitrine para os outros Estados, ocupando os primeiros lugares do ranking nacional do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em todos as fases.

Como educadora e gestora pública, sempre reconheci a importância das parcerias em prol da Educação e por isso, desde a minha primeira passagem pela Seduce, durante o primeiro mandato do governador Marconi Perillo, em 1999, tenho valorizado esse apoio externo.

Já como deputada federal e posteriormente como secretária de Estado da Ciencia e Tecnologia e da Cidadania, tive a chance de acompanhar toda a história do concurso de redação da Tribuna do Planalto, que começou em 2003, e foi se consolidando ao longo das 13 edições realizadas.

O Concurso, hoje ampliado e diversificado em suas seis categorias, sempre encontrou na Seduce e em nossas 40 Regionais de Educação, Cultura e Esporte todo o apoio necessário para ser realizado com muito sucesso. E assim tem sido ano a ano.

Além de promover a reflexão e o debate saudável de diferentes pontos de vista dentro de nossas escolas, o projeto de estímulo à leitura e à escrita deve ser visto como mais uma ferramenta pedagógica de grande êxito dentro de um contexto onde um dos grandes desafios é despertar o interesse de nossas crianças e jovens pelos estudos.

Quero destacar aqui que a parceria da Seduce só foi e é possível graças à sensibilidade do governador Marconi Perillo, que em todas as suas gestões tem priorizado a educação pública por reconhecer nela (na educação) o principal instrumento de democratização de oportunidades e de combate às desigualdades.

Hoje, em Goiás, um Estado que se destaca por seu acelerado crescimento econômico e desenvolvimento social, estamos criando as bases para uma educação inovadora e essa ação do jornal é mais uma iniciativa que nos ajuda a revolucionar o ensino público, compromisso maior de nosso governador Marconi Perillo.

