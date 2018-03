Caravana Aprender+ 2018 começa a rodar Estado                                      

Neste ano, livro abordará, além de Português e Matemática, as competências socioemocionais dos estudantes da rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) iniciou, na segunda-feira, 12/3, em Rio Verde, a Caravana do Aprender+ 2018. As duas primeiras unidades visitadas foram o Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CPMG) e o Colégio Estadual Martins Borges. A Caravana permanece durante essa semana no município. Este ano, a expectativa é que sejam atendidas 429 unidades escolares, alcançando assim 450 mil alunos do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

De acordo com a Seduce, até junho todos os colégios com mais de 400 alunos receberão a visita da Caravana. Nestes encontros, os alunos têm aulas com os professores da Caravana e os docentes da unidade de ensino passam por uma capacitação para trabalhar com o inovador material pedagógico.

O Aprender + trata das disciplinas de Português e Matemática e ainda há uma parte dedicada às competências socioemocionais. Este conteúdo específico é fruto de uma parceria da Seduce com Instituto Ayrton Senna.

O lançamento da edição 2018 foi feito no dia 6/3, no Ginásio Goiânia Arena, no evento chamado Goiás – Educação Inovadora. Até o fim do ano serão distribuídos 1,7 milhão de cadernos de atividade complementar.

“Neste ano nós vamos ter condição de melhorar muito mais porque os cadernos do Aprender+ estão sendo entregues em todas as escolas”, pontuou o governador Marconi Perillo.

A secretária de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira, afirma que o Aprender + proporciona ganho de tempo e aplicação de um projeto pedagógico estruturado.

“É um caderno de atividade que o aluno escreve nele, então aquela coisa de o professor escrever na sala de aula e o aluno copiar acaba. No caderno do professor, ele recebe todas as orientações aula a aula. Então, em cada unidade, está descrito: o que vai ser estudado, qual o tema da aula, o que se espera que o aluno aprenda. Com isso, cada preparação de aula é uma formação continuada que o professor está fazendo”, destaca Raquel.

Genuinamente goiano e apontado como principal legado pedagógico da atual gestão, o Aprender + é um caderno de atividades desenvolvido por técnicos da Seduce com o objetivo de ampliar e sistematizar conhecimento em Língua Portuguesa e Matemática. Lançado em fevereiro de 2017, ele foi distribuído entre alunos do 5º ao 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Foram entregues 474 mil unidades.

Segundo a Seduce, devido ao sucesso e aos indicadores positivos alcançados com a utilização do material pedagógico, este ano o Aprender + abrangerá toda a rede de ensino: do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Ele é apontado como um exemplo de utilização correta de recursos públicos para o interesse da sociedade e de desenvolvimento da aprendizagem nas escolas. O caderno de atividades é distribuído bimestralmente, e de forma gratuita, a professores e alunos.

Caravana

No ano passado, a caravana levou visitas pedagógicas e o Enem Express Móvel para 203.900 alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Foram percorridos mais de 52 mil quilômetros – o equivalente a mais de uma volta à Terra. Cada exemplar do caderno custou R$ 2,96, de acordo com a Seduce.