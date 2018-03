Deputado Roberto Balestra recebe ministro da Saúde

O deputado federal Roberto Balestra (PP) recepciona o ministro da Saúde, Ricardo Barros, às 8h, desta terça, 20, no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Acompanhado do parlamentar, o ministro visitará os municípios de Pires do Rio e Inhumas, esta última cidade natal de Balestra.

O parlamentar destaca a atenção que o ministro tem dado ao Estado de Goiás. “Essa visita é uma prova desta atenção especial a nós e ao nosso Estado. Juntos, atendemos mais de 200 municípios em Goiás. Eu só tenho a agradecer essa deferência do nosso ministro”, diz Balestra.

Em Pires do Rio, o ministro vai anunciar a liberação de recursos federais na ordem de R$ 7 milhões que deverão ser utilizados na construção de um hospital municipal. A unidade hospitalar atender a região de Pires do Rio, também conhecida como Estrada de Ferro.

O deputado que intermediou audiências entre a prefeita Cleide Veloso e o ministro Ricardo Barros, adiantou que a visita do ministro é muito importante para a cidade e que o hospital é uma conquista e um avanço na área da saúde municipal.

O ministro Ricardo Barros fará uma visita ao local onde vai ser construído o novo hospital. Após a visita, o ministro segue para o Clube Social e Esportivo Turunas da Mata, onde receberá títulos de cidadania de várias cidades da região. O evento contará com a presença também de autoridades, deputados estaduais e deputados federais.

Em seguida aos eventos no município de Pires do Rio, o deputado Balestra acompanha o ministro à cidade de Inhumas, sua cidade natal. Lá, o ministro também recebe títulos de cidadão de várias cidades da região. Um almoço com lideranças da região está marcado com prefeitos, vereadores e outros líderes. A maioria das lideranças pertence ao Partido Progressista (PP), partido do ministro e do deputado Balestra.