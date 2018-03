Prefeito Iris Rezende recebe comissão de feirantes

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, recebeu na manhã desta segunda-feira, 19, uma comissão de permissionários da Feira Hippie. No encontro, que ocorreu no Paço Municipal, os expositores solicitaram alterações no horário de funcionamento da feira e o prefeito determinou a criação de um comitê, que terá como interlocutor o líder do prefeito na Câmara Municipal, Tiãozinho Porto, para elaborar uma proposta com as demandas da categoria que serão avaliadas pela administração municipal.

Aos feirantes, o prefeito Iris afirmou que a ordem pública precisa ser mantida e que as solicitações devem estar em conformidade com as diretrizes do Poder Público. “Estamos abertos ao diálogo e as demandas serão avaliadas com muita responsabilidade, pois diversos fatores devem ser levados em consideração, levando em consideração a existência de outros centros comerciais na região”, pontou o prefeito.

A feira Hippie funciona atualmente aos sábados, a partir das 6 horas, e se encerra aos domingos, às 15 horas, sendo que a montagem das bancas é feita às 20 horas de sexta-feira. Os feirantes solicitam o funcionamento da feira a partir das 8 horas de sexta-feira, com montagem das bancas à meia noite de quinta-feira.

Responsável por intermediar o diálogo e auxiliar na elaboração da proposta, Tiãozinho Porto disse que o prefeito Iris Rezende demonstrou preocupação com o ordenamento da região. “Todos os impactos precisam ser avaliados, entre eles o BRT, a Avenida Leste-Oeste, a Marginal Botafogo e todo o trânsito do local”, enfatizou, lembrando que todas as questões serão amplamente debatidas com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Conforme o vereador, uma nova reunião será agendada para o mês de abril, quando as primeiras deliberações deverão ser apresentadas pelo comitê. “O prefeito Iris tem carinho pela categoria, demonstrou isso abrindo diálogo com os feirantes e é preciso lembrar que ele tem também cuidado especial com Goiânia”, finalizou.