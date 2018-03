Projeto Educação Pelos Parques Itinerante é lançado na capital

Na manhã desta segunda-feira, dia 19, foi lançado o projeto Educação Pelos Parques – Itinerante, uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). A abertura foi realizada no Parque Cascavel, região Sul de Goiânia, e contou com a presença do secretário de Educação e Esporte, Professor Marcelo Costa, e do presidente da Amma, Gilberto Marques Neto.

No evento, cerca de vinte educandos da Escola Municipal João Paulo I, localizada no Jardim América, fizeram aquecimento com música, ministrado pelo Professor Alexandre e depois realizaram um tour pelo parque. Na ocasião, o Professor Marcelo Costa ressaltou a importância de parcerias na realização de projetos.

“É muito importante que tenhamos sinergia entre as secretarias. Temos consciência e dedicação ao trabalho. Temos que aprender a trabalhar em equipe, é uma das coisas que ensinamos na educação. A vontade de promover o bem-estar é maior. As parcerias com a Amma têm sido muito fáceis, estão fluindo”, destacou o secretário de Educação e Esporte.

O Educação Pelos Parques – Itinerante é um projeto que busca a integração entre escola, comunidade e os parques de Goiânia. O objetivo é que os alunos conheçam melhor os espaços disponíveis na cidade e suas potencialidades para educação e lazer. A iniciativa visa contemplar crianças da região metropolitana e da localidade dos próprios parques.

Agendamentos

Os agendamentos para o “Educação pelos Parques – Itinerante” é feito pelo telefone 3524-4606. O Projeto Educação pelos Parques já existe desde 2017, mas o formato de tour é uma novidade deste ano.