Sine Municipal reúne 164 oportunidades de emprego disponíveis nesta segunda

O Sine Municipal, unidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) e que está localizada no Edifício Pathernon Center, região Central de Goiânia, tem 164 vagas disponíveis, nesta segunda-feira, 19, para quem está a procura de emprego e tenha acima de 18 anos. Desse total, há 64 alternativas para pessoas com deficiência, que estão distribuídas nas áreas de agente de passagens, atendente de farmácia (balconista), auxiliar de linha de produção, controlador de tráfego, recepcionista atendente, técnico de enfermagem, vendedor interno e servente de limpeza. Para esta última função, há 42 oportunidades de trabalho.

O atendimento no Sine Municipal, onde há estrutura adequada para receber e atender com o devido conforto as pessoas com deficiência, é bem simples e rápido. Basta comparecer entre 7h30 e 18h, que é o seu horário normal de funcionamento, e preencher o documento de solicitação. O interessado deve apresentar, nesse momento, as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine Municipal faz o encaixe com as exigências definidas para ocupação das vagas de emprego. Satisfazendo as duas partes, a unidade da Prefeitura de Goiânia faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

Outra opção para aqueles que não têm a disponibilidade de comparecer na sede do Sine é o aplicativo Sine Fácil. Por meio da ferramenta gratuita e que pode ser baixada no Google Play, é possível agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis, caso o cadastro e currículo estejam devidamente atualizados. Com o sistema, é possível acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (Mtb), ato que deve ser feito regularmente, segundo a instituição.

Além de intermediar esse contato entre empregado e empregador, o Sine Municipal também confecciona carteiras de Trabalho. A entrega é feita em tempo recorde, leva apenas cinco dias entre o pedido do documento e entrega ao solicitante. “É um trabalho ágil, eficiente e gratuito que é feito, aqui no município, apenas pela Prefeitura de Goiânia. Dessa forma, conseguimos garantir que uma contratação não seja travada pela falta da carteira, o que é uma tranquilidade para quem está com uma chance de colocação no mercado de trabalho”, afirma o titular da Sedetec, Ricardo De Val Borges.

Confira as oportunidades do dia

Alinhador de direção 1

Analista contábil 2

Analista de sistemas (informática) 1

Arqueador de molas 1

Arrematadeira 1

Arte-finalista 1

Assistente de cobrança 3

Atendente balconista 1

Auxiliar de faturamento 1

Auxiliar de limpeza 1

Auxiliar mecânico de refrigeração 2

Barman 1

Carpinteiro 2

Chefe de serviço de limpeza 1

Consultor 1

Controlador de qualidade 1

Eletricista de instalações de veículos automotores 2

Eletrotécnico 15

Estilista de moda 1

Impressor flexográfico 1

Mecânico 2

Mecânico de automóveis e caminhões 3

Mensageiro 1

Modelista 1

Operador de rolo (impermeabilização) 2

Passadeira de peças confeccionadas 1

Pedreiro de acabamento 8

Pintor de automóveis 1

Pizzaiolo 1

Programador de computador 1

Representante comercial autônomo 10

Salgadeiro 1

Serralheiro 5

Servente de obras 15

Supervisor técnico de operação de sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 2

Telefonista 4

Tratorista operador de roçadeira 1

Vendedor de serviços 1

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência

Agente de passagens 1

Atendente de farmácia – balconista 10

Auxiliar de linha de produção 3

Controlador de tráfego 1

Recepcionista atendente 4

Servente de limpeza 42

Técnico de enfermagem 2

Vendedor interno 1