Vice-prefeito de Posse declara apoio à pré-candidatura de Caiado

O presidente regional do Democratas, Ronaldo Caiado, recebeu nesta segunda-feira (19/03) mais um apoio à sua pré-candidatura ao governo de Goiás. O vice-prefeito de Posse Minguito Valente (PP), da terra do vice-governador José Eliton (PSDB), veio a Goiânia declarar apoio ao democrata. Minguito Valente veio acompanhado de sua esposa, Solange Valente (PDT), que já foi vereadora por quatro mandatos e também compôs junto com o marido a base do governo estadual.

“A nossa saída da base governista é consequência do nosso rompimento político com o prefeito de Posse, Wilton Barbosa, em virtude de sucessivos atos de descompromisso conosco e com a população de Posse. O vice-governador José Eliton é primo e correligionário do prefeito Wilton e, consequentemente, não há mais possibilidade de mantermos qualquer aliança política”, justificou.

Durante o encontro, Minguito Valente fez questão de ressaltar as qualidades que o fizeram se aproximar do parlamentar. “O senador Ronaldo Caiado tem o perfil ideal para chefiar o Executivo estadual a partir do próximo ano. Tem um histórico ilibado diante de diversos anos de vida pública, como deputado federal e agora como senador. Possui credibilidade em todo o País, e sabe valorizar seus companheiros”, elogiou.

O pepista destacou ainda consonância com o projeto do democrata para o Estado. “Ronaldo Caiado nos mostrou um projeto extraordinário para a nossa região, que precisa de atenção e cuidados especiais por parte do governo do Estado. Ele pretende implantar uma gestão participativa de todas as regiões, aplicando os recurso na medida das necessidades de cada uma delas. Ele conhece as demandas, sobretudo de saúde e emprego, e juntos faremos projetos estruturantes que mudarão a realidade de Posse e região”, assegurou.

Além disso, Minguito Valente demonstrou confiança na capacidade de Ronaldo Caiado promover as transformações que Goiás precisa. “Tenho certeza que os nossos doentes não vão ficar lá morrendo na fila do hospital esperando a regulação aqui. E com ele vamos ter energia para atrairmos os empresários para virem investir na região”, disse.

Ex-presidente da Câmara de Posse por quatro mandatos, Solange Valente afirmou que a decisão de apoiar o senador foi fruto de muito diálogo com sua base eleitoral, família e amigos. “Não foi uma decisão precipitada, do dia para a noite. Foi estudada, avaliada, ouvimos nossos companheiros, os moradores da nossa cidade. Nós não saímos de Posse para vir anunciar, nós primeiros pautamos em ouvir a nossa base eleitoral. O líder antes de tomar decisão precisa ouvir sua base”, disse.

Segundo Solange Valente, o perfil dos pré-candidatos colocados até agora foi avaliado e o do senador reúne as qualidades mais esperadas pela população. “Admiro o histórico de coragem, capacidade, credibilidade e competência do senador Ronaldo Caiado. Ele está preparado para fazer o melhor governo de todos os tempos, sobretudo para o Nordeste goiano”, afirmou. “Tenho observado que ele é muito voltado para a área de saúde, que é uma grande carência na nossa região. Do mesmo modo a área social. Ronaldo Caiado tem carinho especial com famílias carentes. Acredito que vai fazer programa voltado para essas famílias”, garantiu.

Quem também acompanhou esta mobilização hoje foi o vice-prefeito de Palmeiras de Goiás, Ailton Terra Nova, recentemente filiado ao Democratas depois de deixar o PSDB. Palmeiras é reduto eleitoral do governador Marconi Perillo (PSDB), que passou boa parte de sua juventude no município.

“Hoje mais um vice vem através da boa política apoiar Ronaldo Caiado. Quero dar um recado a todos os políticos: levante cedo, ore a Deus e ouça o povo. E ouvindo o povo saberá que é Ronaldo Caiado para governador. Nós sabemos que Minguito veio da terra do vice-governador José Eliton. E eu sou da terra do governador, de Palmeiras. Para vocês verem o que o povo está pedindo e está precisando de verdade”, alertou.

Também presente no encontro, o presidente do Democratas de São Domingos elogiou a decisão do vice-prefeito. “O apoio do vice é de suma importância porque fortalece a pré-candidatura do senador mas também nós do Nordeste goiano. Goiás já chegou a um ponto em que a mudança é necessária. Estamos cansados de promessas falsas. A única coisa que o governo faz é assinar ordem de serviço, mas não tem uma edificação”, lamentou

De acordo com o presidente do Democratas, hoje não é possível dar outro voto de confiança ao vice-governador. “Temos 20 anos de Marconi e ele já assinou não sei quantas ordens para o asfalto da GO-110. E nunca chegou. O vice em vez de assumir essa obra fez um asfalto de Posse para Guarani passando em sua fazenda”, lembrou. “Minguito teve coragem necessária para tomar uma posição. Ele percebeu que o vice tem antipatia, e na política é preciso ter carisma. O vice não leva essa confiança nem ao povo de sua terra que é Posse”, afirmou.

Ao final do encontro, o senador comemorou mais este apoio importante neste momento político. “Acabo de receber o apoio de pessoas importantíssimas do Nordeste goiano: o vice-prefeito da cidade de Posse, que é uma liderança reconhecida, e a nossa querida Solange, a sua esposa, que tanto trabalho tem feito naquele município. Eles me pediram que tenha uma atenção voltada para a região mais sofrida desse Estado, que é o Nordeste”, contou.