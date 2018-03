Daniel Vilela acredita que goianos não têm medo de apostar no novo

O deputado federal Daniel Vilela, pré-candidato a governador pelo MDB, afirmou que vê sua juventude como um fator positivo para a disputa e lembrou que historicamente os goianos não têm receio de apostar na renovação. “Iris Rezende foi prefeito de Goiânia pela primeira vez aos 30 anos e certamente seria governador com 34, se não tivesse sido cassado pela ditadura. O próprio governador Marconi foi eleito aos 34 anos, num momento em que os goianos mostravam disposição de promover uma alternância de poder no Estado”, lembrou o emedebista, que tem 34 anos, em entrevista ao jornal O Popular transmitida ao vivo no Facebook. “Os goianos são ousados neste aspecto”, completou.

Daniel acrescentou que o debate da idade não é o foco dos eleitores, que estão mais preocupadas com os projetos e a capacidade dos pré-candidatos de realizarem uma boa gestão. “A disputa não é pra saber quem é o mais velho; é para saber quem tem melhores condições de apresentar uma gestão renovadora. As maiores mudanças em governos foram feitas pela juventude, aliada às boas experiências, e isto o MDB tem a oferecer”.

Questionado pelo jornalista Jackson Abrão como se apresentar aos eleitores num momento de descrença da política, Daniel disse que não faltam motivos para a população estar descrente e afastada da política, mas que este não é o melhor caminho. “Não existe cadeira vazia na política. Alguém vai ocupar os cargos que estarão sendo disputados nas eleições deste ano. Então acredito que este é o momento em que a sociedade deve estar mais ativa, buscando informações para fazer boas escolhas” , disse.

Para ele, o meio político também tem que fazer sua parte dando uma resposta à altura dos anseios da população. ”Ao mesmo tempo em que temos uma classe política arcaica, com muita gente que pensa única e exclusivamente em seus projetos políticos, temos também a condição de, através da tecnologia, usando modernas ferramentas de gestão, fazer com que o poder público ofereça serviços públicos de qualidades em todas as áreas. Temos uma iniciativa privada no mundo todo avançando e oferecendo bons serviços. Temos que levar isso para o poder público”, afirmou.

O deputado citou como exemplo a necessidade de se criar um sistema online totalmente integrado na área da saúde, com o prontuários dos pacientes disponíveis para qualquer médico que for atendê-lo e também com aplicativos que mostrem em tempo real à população onde estão disponíveis os leitos. O pré-candidato também defendeu o fortalecimento da rede de proteção social do Estado, que tem deixado a desejar no suporte a famílias em situação de vulnerabilidade.

Alianças

Daniel relatou ao Popular o trabalho que tem feito na construção de uma ampla aliança de oposição no Estado, com a possibilidade concreta de agregar partidos que estão hoje na base do governo mas demonstram vontade de construir um novo projeto político para Goiás. Citou as conversas que está mantendo com o PP e o PSD.

Sobre a tese de que deveria haver uma definição de um único candidato na oposição até abril, sendo que as convenções partidárias serão somente em agosto, Daniel disse que essa antecipação só interessa a quem tem projetos pessoais e precisa se desincompatibilizar até o próximo dia 7. “Quem defende aliança precoce só pode estar motivado pela desincompatibilização ou filiação até o dia 7 de abril. Não é o meu caso nem o do senador Caiado, então podemos continuar o diálogo e mais à frente ter um possível afunilamento”.

O presidente do MDB disse que é normal haver divergências internas no partido sobre a condução do processo eleitoral e lembrou que isto ocorreu em todas as eleições a governador. “Em 2014 Iris Rezende perdeu o apoio de mais de 20 prefeitos que declaram apoio a Marconi Perillo. Naquele momento o próprio deputado José Nelto propôs a expulsão deles por infidelidade. Mas acredito que é possível fazer um convencimento para que lá na frente estejamos todos juntos”, afirmou.