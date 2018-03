20 novas empresas para Goiás são anunciadas

“O vice-governador Zé Eliton foi quem concebeu toda essa política de desenvolvimento do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como primeiro secretário depois da junção de todas as pastas estratégicas para o crescimento do estado”, declarou o governador Marconi Perillo, na tarde desta quarta-feira (21/03), durante solenidade de assinatura de protocolos de intenções com 20 empresas que irão se instalar em diferentes municípios goianos. Os investimentos somam R$ 698,5 milhões com previsão de gerar mais de 6.700 empregos diretos e indiretos.

Segundo o governador, foi Zé Eliton quem estruturou a pasta “e montou a equipe que nos ajudou nesse tempo todo a garantir todos esses protocolos e esses avanços que registramos em Goiás”. Ainda em seu discurso, Marconi Perillo disse estar seguro de que o seu sucessor “vai dar sequência e garantir muito mais prosperidade ao estado”.

O vice-governador afirmou, durante a cerimônia, que a vinda de novas empresas para o estado é fundamental “na produção de riquezas que são divididas com a sociedade”. Ressaltou que elas vão “gerar novas perspectivas e horizontes para as pessoas, na medida em que suas ações representam, em última análise, a oferta de oportunidades, de empregos, de avançar na vida, de qualificação de mão de obra adequada, gerando um ciclo virtuoso na economia do estado de Goiás”.

Zé Eliton destacou os esforços do governador Marconi Perillo em 20 anos. “Ele diversificou as várias plataformas econômicas do estado e é por isso que temos todo um ambiente adequado para a instalação de diversos empreendimentos”, observou. Para ele, o estado hoje oferece estabilidade e segurança jurídica. “Esse talvez seja o ponto mais relevante que justifica as consultorias apontarem Goiás como um dos primeiros colocados entre os estados que ofertam o melhor ambiente para investimentos”, justificou.

Conforme lembra Zé Eliton, o governo de Goiás estabelece um debate permanente com todos os segmentos da economia goiana, com empresários e trabalhadores, “e quando é necessário realizar alguma alteração, ela é feita em comum acordo com o setor produtivo, o que propicia ganhos qualitativos para todos”.

O vice-governador reafirmou o compromisso de “continuar o trabalho para que Goiás consolide suas conquistas e se modernize cada vez mais, gerando oportunidades a cada cidadão”.

O presidente da Associação Goiana dos Municípios, Paulo Sérgio de Resende, presente à solenidade, também destacou o papel de Zé Eliton no processo de desenvolvimento do estado. “Que o senhor possa continuar trabalhando para que novas empresas sejam instaladas nos nossos municípios, o que será de grande importância, não só em relação à geração de empregos, mas, também, na ampliação de divisas, para que a gente possa ter recursos para trabalhar e administrar as nossas cidades”, pontuou.