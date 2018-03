Em entrevista, prefeito Iris Rezende reforça compromissos com Goiânia

O prefeito Iris Rezende participou nesta quarta-feira, 21, de entrevista no Balanço Geral, da Record TV Goiás, e reforçou seu compromisso com todas as áreas da administração municipal de Goiânia. “Este é um espaço muito importante, que me deixa até emocionado, pois é a oportunidade de falar com a população, e é isso que um prefeito deve fazer”.

Questionado sobre as obras na Marginal Botafogo, o prefeito lembrou que a via foi construída há muito tempo e que, 10, 15 anos atrás, as áreas de escoamento da cidade eram maiores, mas com a expansão urbana, restaram poucos espaços para absorção das chuvas, e um grande volume de água vai parar no leito do córrego.

“Já contratamos a empresa que vai realizar os reparos, firmamos parcerias e, então, daqui a dois meses, aproximadamente, com o período de estiagem, vamos começar a reconstrução da marginal, para que nos próximos períodos de chuva não tenhamos mais transtornos nesta via essencial da cidade”, destacou Iris Rezende.

Outra grande obra que será retomada nos próximos dias na capital é o BRT. “Quando assumi a prefeitura, a obra já estava paralisada há sete meses. Juntamos os seis milhões da contrapartida, pagamos, e reiniciamos as obras. Nos reunimos com o Ministério das Cidades, a Caixa e o Ministério Público e assinamos agora, com a presença do presidente da república, para voltar a obra em duas etapas”, disse o prefeito.

Segundo ele, a retomada será pela parte norte, já nos próximos dias, e o objetivo da prefeitura é terminar esta etapa ainda este ano para, para que o povo de Goiânia tenha mais conforto. A parte norte vai permanecer com o mesmo contrato. Já para a parte sul, segundo trecho a ser finalizado, será feita uma nova licitação.

Lixo e alagamentos

“A nossa preocupação é estudar cada bairro, mas também a população tem de ter consciência, de não jogar lixo na rua, que vão entupir os bueiros, pois grande parte dos alagamentos é causada por este motivo”, disse Iris a respeito do entupimento de bueiros e alagamentos em diversos pontos da cidade.

De acordo com o prefeito, em alguns locais será necessário ampliar as galerias pluviais e ampliar outras que já não suportam o volume das chuvas, e realizar ainda mais campanhas de conscientização. “Vamos aumentar os bueiros, quando necessários, retirar as famílias que estão irregulares em áreas de risco, seguir com o programa Macambira-Anicuns, e cuidar também da Marginal Cascavel”.

Acerca da situação da Comurg, empresa responsável pela limpeza e conservação urbana, o prefeito lembrou que desde 2005 trabalha para solucionar as questões mais preocupantes.”Tinha uma empresa que fazia o serviço há 18 anos e cobrava o olho da cara. Tirei essa empresa, mas com o passar dos anos, com muitos abusos o déficit foi aumentando”.

Segundo Iris, a prefeitura precisa reduzir os gastos com a Comurg em cerca de 10 milhões por mês. “Com muita prudência, calejado que sou da política, passamos a estudar a situação da Comurg. No primeiro momento será a retirada dos aposentados que acumulam dois vencimentos. Estamos discutindo como vamos indenizar esses funcionários. Vamos pagar os direitos em 10 vezes iguais. E vamos tomar outras atitudes, em relação a tudo para que a prefeitura tenha condição de, cobrando imposto do povo, voltar este valor em benefício para todos”.

O primeiro ano de gestão, de acordo com o prefeito, foi de reorganização da administração municipal, mas que as obras estão voltando. “Encontrei praticamente todas as obras paradas. Quando assumi a prefeitura, a cidade estava cheia de buracos. As empresas suspenderam os serviços, mas temos uma empresa tapando buracos noite e dia. Temos asfaltos de quase 60 anos, mas as chuvas estão terminando e não vamos ver mais nenhum buraco nas ruas de Goiânia”.

Para que sejam realizados serviços definitivos em relação à massa asfáltica de todos os bairros, e asfaltamento onde ainda não existe, a administração anterior deu início a um projeto de financiamento junto ao Banco Andido, mas a burocracia na área federal impediu o financiamento. “Vou continuar lutando para que todo o asfalto seja refeito, assim como trabalhar incansavelmente em todas as áreas, como na saúde, para que Goiânia tenha o melhor sistema de saúde do Brasil”.